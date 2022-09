Kataklizm w Chinach! Rośnie bilans ofiar

Co najmniej 41 osób zginęło w wywołanych ulewnymi monsunowymi deszczami powodziach i osuwiskach ziemi w Bangladeszu i Indiach - przekazały w sobotę lokalne władze. Powodzie w Bangladeszu dotknęły ponad 4 mln osób. Według meteorologów ulewy potrwają co najmniej do niedzieli