Gigantyczny kataklizm w Azji. Od Chin po Indie [ZDJĘCIA]

Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 i głębokości 10 km nawiedziło w piątek środkową Birmę – podała agencja AFP, powołując się na amerykańską służbę geologiczną USGS. Wstrząsy były odczuwalne również w Tajlandii, Indiach i Chinach. Nie ma informacji, by zostali poszkodowani polscy obywatele - podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ambasada RP w Bangkoku została ewakuowana z powodu uszkodzenia budynku w wyniku trzęsienia ziemi – podał rzecznik MSZ.

Epicentrum znajdowało się ok. 17,2 km od miasta Mandalaj, drugiego co do wielkości w Birmie, które liczy około 1,5 mln mieszkańców.

Obszar wstrząsów na mapie US Geological Survey / autor: PAP/EPA/USGS

„Wszyscy wybiegliśmy z domu, gdy wszystko zaczęło się trząść. Na moich oczach zawalił się pięciopiętrowy budynek. Wszyscy w mieście wyszli na ulice, nikt nie odważył się wrócić do środka” – relacjonował Reutersowi jeden z mieszkańców Mandalaj.

Silne trzęsienie ziemi w Bangkoku spowodowało w całej stolicy kołysanie się budynków. Z wielu z nich ewakuowano mieszkańców. Ludzie w panice wybiegali z wieżowców, hotelowi goście uciekali w szlafrokach i kostiumach kąpielowych. Trzęsienie było na tyle silne, że podczas wstrząsów woda wylewała się z basenów znajdujących się na dachach drapaczy chmur.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia przedstawiające zawalone budynki i gruz na ulicach.

Birmańskie władze nie wydały dotąd komunikatu w sprawie zniszczeń i ewentualnych ofiar. Lokalny portal Myanmar Now zamieścił nagranie wideo, na którym widać zawalony 90-letni most na rzece Irawadi, w okolicy miasta Sagaing, oddalonego od epicentrum o ok. 16 km.

Ewakuacja ludzi z wieżowców w Bangkoku / autor: PAP/EPA/NARONG SANGNAK

Ulica w Bangkoku po ustaniu wstrząsów / autor: PAP/EPA/NARONG SANGNAK

Jak relacjonowali dziennikarze AFP w stolicy Birmy, Naypyidaw, popękały powierzchnie ulic, a w budynkach odpadły kawałki sufitów.

Ewakuowani z budynku pacjenci szpitala w Bangkoku / autor: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Funkcjonariusz birmańskiej straży pożarnej poinformował, cytowany przez Reutersa, że rozpoczęto poszukiwanie ofiar w Rangunie.

Uszkodzone na skutek wstrząsów drogi i mosty w okolicy stolicy Birmy, Naypyidaw / autor: PAP/EPA/NYEIN CHAN NAING

Wstrząsy o magnitudzie 7,3 były odczuwalne w sąsiedniej Tajlandii, a w stolicy tego kraju, Bangkoku, ewakuowano pracowników biur i sklepów, wieżowce kołysały się, zawieszono funkcjonowanie metra.

Ziemia zatrzęsła się też w prowincji Yunnan na południowym zachodzie Chin, gdzie odnotowano wstrząsy o magnitudzie 7,9.

MSZ: nie ma informacji, by ucierpieli Polacy

MSZ nie ma jeszcze informacji, czy w trzęsieniu ziemi, które w piątek dotknęło Tajlandię, Birmę i Indie ucierpieli Polacy. Ambasada RP w Bankgoku została ewakuowana z powodu uszkodzenia budynku - przekazał PAP rzecznik MSZ, Paweł Wroński.

Pracownicy placówki usiłują skontaktować się ze służbami ratowniczymi, żeby ustalić, czy wśród poszkodowanych znajdują się turyści z Polski - przekazał rzecznik. „To sam początek akcji ratowniczej, mamy więc do czynienia z pewnym chaosem” - dodał.

Następnie MSZ na platformie „X” podało, iż ”w Mjanmie i Tajlandii miejscowe służby potwierdziły, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli RP„.

PAP zapytała m.in. biuro podróży Rainbow Tours o to, jak reaguje na te wydarzenia. Rzeczniczka prasowa Katarzyna Pasikowska przekazała, że w trosce o bezpieczeństwo klientów wdrożono „standardowe procedury, zapewniające szybkie i skuteczne działanie w takich sytuacjach”.

„Obecnie wszyscy nasi goście przebywają w bezpiecznej części kraju, z dala od epicentrum” - podkreśliła. Dodała, że biuro na bieżąco śledzi rozwój wydarzeń, jednak „w tej chwili nic nie wskazuje na to, aby miały one wpływ na komfort (…) wypoczynku” klientów.

