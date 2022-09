Jan Śpiewak cieszy się z pozwu Palikota

Janusz Palikot złożył w końcu w sądzie pozew cywilny przeciwko mnie na sto tysięcy zł na WOŚP za nazwanie go arcypatusem i bandytą. Bardzo się z tego cieszę. Dlaczego? – napisał na Facebooku Jan Śpiewak.

Będzie to okazja, żeby przed sądem udowodnić, że Palikot i jego internetowi naśladowcy to przestępcy, którzy łamią notorycznie prawo reklamując wódkę i piwo w swoich mediach społecznościowych. Bandytą jest ten kto specjalnie kieruje swoje produkty i nielegalne kampanie propagandowe do młodych ludzi, którzy są mniej odporni na manipulacje – brzmi dalej wpis Jana Śpiewaka.

Arcypatusem jest ten, który wymyślił szampan dla dzieci i wprost mówi o budowaniu nawyku picia wśród nich. Arcypatusem jest ten kto wymyślił małpki. Małpki które w Polsce zabiły tysiące ludzi. A setkom tysięcy niszczą zdrowie. Arcypatusem jest ten kto od dekad rozpija polskie społeczeństwo rozmyślnie tworząc skojarzenia między piciem alkoholu relaksem i sukcesem zawodowym. Palikot jest cynicznym graczem, który wykorzystuje ludzkie słabości i obojętność organów ścigania do napełnienia swoich kieszeni – pisze Jan Śpiewak.

_Podczas procesu będziemy mogli powołać świadków, którzy jasno udowodnią jak bardzo szkodliwa i kryminalna dla polskiego społeczeństwa jest działalność Palikota. Mam nadzieję, że ten proces będzie oznaczał kres nielegalnej reklamy alkoholi w internecie, a za swoje kryminalne czyny odpowiedzą wszyscy, którzy nielegalne reklamy zamieszczali u siebie – pisze Jan Śpiewak.

Jest akcja, jest reakcja. Jestem przyzwyczajony do gróźb, szantaży i pozwów. Jestem przyzwyczajony do politycznie motywowanych wyroków przeciwko mnie. Nie zejdę z tej drogi, bo wiem, że za mną stoi większości ludzi, którzy nie zgadzają się na łamanie ludziom życia przez zaślepionych chciwością ludzi. Jestem spokojny, bo mam Wasze wsparcie. Zło karmi się naszą obojętnością. Te czasy się kończą – zakończył wpis Jan Śpiewak.

FB/RO