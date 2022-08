Śpiewak zawiadomił prokuraturę ws. Palikota i Wojewódzkiego

Złożyłem zawiadomienie do prokuratury na Palikota i Wojewódzkiego o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przekazał w mediach społecznościach Jan Śpiewak

Aktywista Jan Śpiewak złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez biznesmena Jana Palikota i celebrytę Kubę Wojewódzkiego. Chodzi o reklamowanie przez nich w internecie mocnego alkoholu.

Jak zaznaczył Śpiewak, w Polsce zakazana jest reklama mocniejszych niż piwo alkoholi.

Jednocześnie sama reklama piwa jest dopuszczona pod szczególnymi warunkami - nie może się kojarzyć z sukcesem zawodowym, fizyczną atrakcyjnością, czy relaksem. Złamanie tego przepisu jest przestępstwem obarczonym karą nawet do pół miliona złotych - dodał. Tymczasem dwie bardzo znane osoby publiczne zrobiły sobie z łamania prawa źródło gigantycznych dochodów. Palikot i Wojewódzki świadomie łamią od miesięcy ustawę o wychowaniu w trzeźwości reklamując piwo i wódkę własnej produkcji na swoich mediach społecznościowych. Ma to ogromnie demoralizujący wpływ na innych producentów alkoholi i celebrytów, którzy skuszeni ogromnymi zyskami również łamią prawo - przekazał Śpiewak.

Ocenił, że Palikot i Wojewódzki łamią ludziom życie przedstawiając picie piwa i wódki jako odpowiedź na życiowe problemy, chwilę wytchnienia i relaksu, a nawet źródło szczęścia.

Jest to szczególnie niebezpiecznie, gdyż przekaz i produkty tych dwóch patusów są skierowane przede wszystkim do bardzo młodych ludzi - podkreślił.

Wskazał, że nie tylko Palikot i Wojewódzki łamią prawo gdyż reklamy alkoholi zalewają internet. „Odbywa się to przy dotychczasowej bierności organów ścigania” - zaznaczył.

Zamieścił też wzór zawiadomienia do prokuratury z prośbą wypełnianie go i wysyłanie do najbliższej prokuratury.

Wojewódzki i Palikot są symbolami tej patologii w internecie. Oni zrobili de facto z łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości model biznesowy. Zarabiają miliony złotych na rozpijaniu dzieci, młodzieży, kobiet, po prostu Polaków. Najwyższy czas żeby posprzątać internet z tych alkopatusów - powiedział w rozmowie z PAP Jan Śpiewak.

Na informację o doniesieniu do prokuratury złożonym przez Jana Śpiewaka zareagował Janusz Palikot, który zamieścił film w mediach społecznościowych z oświadczeniem, w którym informuje, że złoży pozew o odszkodowanie w wysokości 100 tyś. zł na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego. Palikot nazwał Śpiewaka „kreaturą moralną”. W filmie przypomina przegrane przez Śpiewaka sprawy w związku z zamieszczaniem nieprawdziwych informacji o reprywatyzacji, za które aktywista został skazany, a następnie ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Śpiewak pozwolił sobie na sformułowania, które skutkują tym, że muszę podać go do sądu o zniesławienie i odszkodowanie w wysokości 100 tyś. zł na rzecz jednej z organizacji pożytku publicznego - powiedział Palikot.

W komentarzu pod filmem zamieścił zdjęcia Jana Śpiewaka reklamujące wino oraz wódkę.

W tym filmie Palikot nie powiedział nawet za co mnie pozywa, więc on nie ma żadnych kontrargumentów. Wie doskonale że popełnia przestępstwo. On się boi bo ma mega zadłużony biznes, który opiera się na nielegalnej reklamie w intenecie - skomentował Śpiewak dla PAP.

PAP/KG