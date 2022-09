Ukraińcy prą na Rosjan i na północy, i na południu

W ciągu ostatniej doby wojska ukraińskie kontynuowały znaczące postępy w rejonie Charkowa; trwają walki wokół Kupiańska i Iziumu - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. W komunikacie zwrócono też uwagę na celową dezinformację Rosji na temat eksportu zboża z Ukrainy. Z kolei agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe podała, że Siły Zbrojne Ukrainy poważnie uszkodziły rosyjską przeprawę promową przez Dniepr w pobliżu Nowej Kachowki w obwodzie chersońskim, wyłączając ją z użytku.

„W ciągu ostatnich 24 godzin siły ukraińskie kontynuowały znaczące postępy w rejonie Charkowa. Rosja prawdopodobnie wycofała jednostki z tego obszaru, ale walki trwają wokół strategicznie ważnych miast Kupiańsk i Izium” - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

„7 września 2022 r. prezydent (Rosji Władimir) Putin powiedział, że tylko 60 000 ton zboża wyeksportowanego z Ukrainy od sierpnia trafiło do krajów rozwijających się, a większość do państw UE. Twierdzenie Putina nie jest prawdziwe. Według danych ONZ około 30 proc. zostało dostarczone do krajów o niskich i średnich dochodach w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Rosja stosuje celową strategię dezinformacji, starając się zrzucić winę za problemy związane z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, zdyskredytować Ukrainę i zminimalizować sprzeciw wobec swojej inwazji” - dodano w komunikacie.