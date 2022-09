Chińczycy spacerują w kosmosie

Dwóch chińskich astronautów odbyło w sobotę spacer kosmiczny przy nowej chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, której budowa ma zostać ukończona jeszcze w tym roku - poinformowały państwowe chińskie media.

Po wyjściu w przestrzeń kosmiczną tajkonauci Cai Xuzhe i Chen Dong zainstalowali pompy, klamkę do otwierania drzwi włazu od zewnątrz w sytuacjach awaryjnych oraz podest do mocowania stóp do ramienia robota. Trzeci członek załogi, Liu Yang, asekurował pozostałą dwójkę od wewnątrz.

Chiny budują własną stację kosmiczną po wykluczeniu ich przez USA z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Stacja Tiangong („niebiański pałac”) zostanie przyłączona do znajdującego się już na orbicie modułu mieszkalnego Tianhe („harmonia niebios”), w którym przebywa obecnie trzech tajkonautów.

Sobotni spacer kosmiczny był drugim podczas sześciomiesięcznej misji, która nadzoruje ukończenie budowy stacji kosmicznej. Pierwsze z dwóch laboratoriów, 23-tonowy moduł, zostało dobudowane do stacji w lipcu, a drugie ma zostać wysłane w kosmos jeszcze w tym roku.

Pierwszy spacer kosmiczny Liu i Chen przeprowadzili ok. dwa tygodnie temu.

Pod koniec misji dołączy do nich jeszcze trzech astronautów, w ten sposób po raz pierwszy na stacji przebywać będzie sześć osób.

Chiny są trzecim krajem, po byłym Związku Radzieckim i Stanach Zjednoczonych, który wysłał człowieka w kosmos.

PAP/kp