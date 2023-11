Media: To Chińczycy mają połączyć Krym z Rosją

Rosyjskie i chińskie firmy prowadzą rozmowy na temat budowy tunelu łączącego Rosję z Krymem, a chiński państwowy koncern budowlany wyraził chęć uczestnictwa w projekcie - podał w piątek „Washington Post”, powołując się na korespondencję przechwyconą przez ukraińskie służby.

Jak pisze gazeta, z e-maili zarejestrowanego w Sewastopolu rosyjsko-chińskiego konsorcjum wynika, że tajne rozmowy na temat budowy tunelu rozpoczęły się tygodnie temu, w tym podczas spotkań w drugiej połowie października. Jak notuje „WP”, nazwiska sześciu z dziewięciu założycieli konsorcjum nie są wymienione w publicznym rejestrze, co zazwyczaj oznacza osoby objęte zachodnimi sankcjami.

W jednym z maili szef konsorcjum Władimir Kałużnyj poinformował stałego przedstawiciela Krymu w Moskwie Georgija Muradowa, że ma „list od naszych chińskich partnerów na temat gotowości jednej z największych spółek w Chinach, CRCC, by uczestniczyć jako generalny wykonawca budowy tunelu pod Cieśniną Kerczeńską”. CRCC to państwowy koncern budowlany, który był zaangażowany m.in. w budowę najnowszych części moskiewskiego metra.

Z wiadomości wynika, że koncern zgodził się uczestniczyć w projekcie tylko przy zachowaniu „kompletnej poufności” oraz nie pod swoją nazwą. Mowa jest też o chińskim banku, który byłby skłonny wymienić swoje dolary na ruble, by sfinansować przedsięwzięcie.

Główną motywacją stojącą za budową kilkunastokilometrowego tunelu miałoby być zapewnienie bezpieczniejszego połączenia między Krymem i Rosją niż Most Krymski, który był obiektem ataków Ukrainy. Jednak według cytowanego przez gazetę przedstawiciela USA zaangażowanego w politykę sankcyjną projekt „wydawałby się dość łatwym celem do zniszczenia przez Ukraińców”.

„Byłoby dziwne, gdyby konsorcjum wielkich firm z ChRL lub rządu wsparłoby taki projekt” - powiedział.

Według ekspertów, na których powołuje się dziennik, konstrukcja tunelu byłaby wykonalna, lecz wymagałaby ogromnych nakładów, podobnych w skali do 17 km tunelu pod Bełtem Fehmarn między Niemcami i Danią. Wielokrotnie opóźniana budowa tego tunelu rozpoczęła się w 2021, a jej zakończenie planowane jest na 2029 r. Będzie to największy tunel drogowo-kolejowy na świecie. Zdaniem ekspertów, choć sama budowa nie byłaby niebezpieczna sama w sobie, to jednak wieloletnie prace toczyłyby się w zasięgu ukraińskich rakiet, co wymagałoby użycia starszych i kosztowniejszych metod budowy oraz ochrony przez rosyjskie wojsko.

„To operacja wysokiego ryzyka” – powiedział cytowany przez dziennik specjalista.

Czytaj także: Ze spadkiem inflacji gospodarka włącza drugi bieg

PAP