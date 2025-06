Orbitalne dokowanie zakończone sukcesem

Kapsuła Dragon z czworgiem astronautów, w tym Polakiem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na godz. 14.40 zaplanowano ceremonię powitania załogi Ax-4 na pokładzie ISS

Wszystkie procedury jak dotąd przebiegają zgodnie z planem.

Astronauci misji Ax-4 znów włożyli na siebie próżniowe skafandry kosmiczne. Mają one zapewnić bezpieczeństwo, gdyby doszło do rozhermetyzowania kabiny Dragona. Astronauci w Dragonie mają już łączność ze stacją kosmiczną i widzą ją z okien kapsuły.

Gdy kapsuła zbliży się do ISS na odległość mniejszą niż 5 m (będzie to ok. 25 sekund przed dokowaniem), nastąpi faza CHOP (Crew Hands Off Point), w której wszystkie operacje przeprowadzane są już wyłącznie automatycznie.

Kapsuła Dragon Grace, którą leci załoga Ax-4, będzie piątym statkiem kosmicznym zadokowanym do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W tej chwili jest tam już obecny amerykański Dragon Endurance, którym przylecieli na orbitę astronauci Crew 10. Pozostałe to obiekty rosyjskie: załogowy Sojuz MS-27 oraz transportowe Progress 90 i Progress 91.

Na godz. 14.40 zaplanowano ceremonię powitania załogi Ax-4 na pokładzie ISS

Dokowanie nadzoruje zespół centrum kontroli lotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w Centrum Kosmicznym im. Lyndona B. Johnsona NASA w Houston w Teksasie (USA). Z kolei na ISS za nadzór dokowania odpowiadają członkinie 73. Ekspedycji NASA, Nichole Ayers i Anne McClain.

Jak tłumaczył w trwającej już transmisji prowadzonej przez NASA, Axiom Space i SpaceX specjalista ds. komunikacja NASA Joseph Zakrzewski, na drodze Dragona do ISS jest wiele punktów, do których kapsuła przemieszcza się dzięki manewrom 16 silników Draco. To pozwala zsynchronizować orbitę statku i stacji. W każdym z punktów, do których po kolei ma zbliżać się kapsuła, dokowanie może zostać przerwane, gdyby pojawiły się problemy z silnikami lub sterownością kapsuły.

„Dziób” lub „nos” kapsuły otworzył się już wczoraj, tuż po separacji z drugim członem rakiety Falcon 9, odsłaniając cztery silniki i port dokowania.

Zgodnie z planem dokowanie ma się rozpocząć o godz. 12.30 czasu wschodnioeuropejskiego, procedura ma być zakończona 13 minut później. Po wyrównaniu ciśnienia między kapsułą a stacją włazy zostaną otwarte ok. godz. 14.10 czasu polskiego. Na godz. 14.40 zaplanowano ceremonię powitania załogi Ax-4 na pokładzie ISS.

