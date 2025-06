Start misji Ax-4 z Polakiem na pokładzie przełożony

Start misji Axiom-4, która ma zabrać czwórkę astronautów, w tym Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), został przełożony na środę, na godz. 14 czasu polskiego z uwagi na prognozowane silne wiatry w korytarzu lotu - poinformowała firma SpaceX. Wcześniej lot planowano na wtorek, na godz. 14.22.

Jak ogłosiła SpaceX na platformie X, zmiana terminu została spowodowana „silnymi wiatrami w korytarzu wznoszenia”. Nowe okno startowe zaczyna się w środę, o godz. 8 czasu lokalnego (godz. 14 w Polsce), zaś kolejną zapasową datą jest czwartek, godz. 7.37 (godz. 13.37 w Polsce).

Rakieta Falcon 9 wraz z kapsułą Dragon, która zabierze astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, od sobotniej nocy stoi w kompleksie startowym 39A w ośrodku kosmicznym NASA na przylądku Floryda. W poniedziałek rakieta przeszła statyczny test jej silników, a załoga Ax-4 - pełną próbę generalną, ćwicząc wszystkie procedury przed startem, włącznie z wejściem na pokład Dragona.

Jak powiedziała już wcześniej PAP dr Aleksandra Bukała z Polskiej Agencji Kosmicznej, sama rakieta jest gotowa do startu.

„Ze strony rakiety mamy już wszystko na zielono, jak my to nazywamy, czyli jest +go+ (gotowość do startu – PAP) w każdym z systemów” – powiedziała.