,,Sieci”: Kto stoi za operacją „Pytel”?

Absurd goni absurd – tak w dużym skrócie można podsumować opozycyjną „operację Pytel", w ramach której z byłego szefa SKW próbowano zrobić autorytet podważający wiarygodność PiS. Analiza faktów przeprowadzona przez Marka Pyzę pokazuje, że to nie wiarygodność partii rządzącej została podważona.

„Prezent dla Putina”

Przez wiele lat próbowano z Jarosława Kaczyńskiego zrobić rusofoba, który chce wpędzić Polskę w wojnę z Rosją. Dziś jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki narracja została odwrócona – lider PiS ma działać na rzecz Moskwy, a postawa polskiego rządu wobec Ukrainy to tylko blef. Takie tezy ku uciesze opozycji stawia były szef SKW, na którym ciążą prokuratorskie zarzutyn — pisze w najnowszym numerze tygodnika „Sieci” Marek Pyza.

„Tędy przeszła Warszawa”

Michał Karnowski rozmawia z Małgorzatą Bojanowską, dyrektor Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, które upamiętnia i dokumentuje los ludności stolicy po powstaniu warszawskim.

Niemcy przeprowadzali tu selekcję Polaków. Często brutalnie rozdzielano rodziny. Nadający się do pracy byli wysyłani do morderczej pracy w obozach, często do fabryk pod ziemią, gdzie Niemcy przenosili zagrożone bombardowaniem alianckim zakłady. Warunki były tam straszne.

„Dlaczego Niemcy mieliby nie zapłacić za coś, co zniszczyli?”

O raporcie poświęconym stratom Polski w czasie II Wojny Światowej Marcin Wikło rozmawia z prof. Konradem Wnękiem, historykiem UJ, współtwórcą opracowania.

Jak zauważa ekspert, straty Polski były ogromne. Zarówno te gospodarcze, jak i te w potencjale ludzkim. Według szacunków autorów raportu, liczba poległych i zamordowanych Polaków to przeszło 5,2 miliona. A do tego tragicznego bilansu należy dodać tych, którzy zginęli i zmarli na skutek choćby głodu.

„Szwedzki PO-PiS”

Jan Rokita przeprowadza analizę wyników wyborów w Szwecji.

Partia Szwedzcy Demokraci (SD) przełamuje właśnie wieloletnią dominację pragmatycznych centrystów z Moderaty, stając się główną siłą polityczną na szwedzkiej centroprawicy. To oznacza, że stronnictwo, jeszcze nie tak dawno izolowane w szwedzkiej polityce i tamtejszych mediach jako ponoć zagrażające demokracji, wchodzi definitywnie do głównego nurtu szwedzkiej polityki. I niezależnie od finału negocjacji w sprawie utworzenia centroprawicowej koalicji rządowej będzie wywierać kluczowy pływ na przyszły rząd Szwecji — pisze Rokita. Z perspektywy Polski zmiany zachodzące w szwedzkiej polityce są ważne, bo Szwedzcy Demokraci to partnerzy PiS w Europarlamencie.

„Europa musi jeszcze bardziej pomóc Ukrainie”

O europejskim wsparciu dla Ukrainy, z Janezem Janšą, byłym premierem Słowenii, rozmawia Goran Andrijanić.

Obawiam się, że dojdzie do sytuacji, w której będzie wywierany większy nacisk na Ukrainę, by zrezygnowała ze swojego terytorium, niż na Rosję, by wycofała się z terytoriów okupowanych — mówi Janša.

„Synod na manowcach”

W „Sieci” także o sytuacji militarnej na Ukrainie, perspektywach brytyjskiej monarchii pod panowaniem króla Karola oraz podróży synodalnej papieża Franciszka.

W październiku w Rzymie odbędzie się wieńczący ów proces synod biskupów, podsumowujący wyniki prac synodalnych na poziomach krajowych. Największą uwagę mediów skupia droga synodalna w Niemczech, która jest zarazem źródłem największych kontrowersji i niepokojów w świecie katolickim. Uczestnicy tego wydarzenia wysuwają bowiem postulaty, których zrealizowanie oznaczałoby całkowite zanegowanie dotychczasowej doktryny wiary i moralności — pisze na łamach nowego wydania „Sieci” Grzegorz Górny.

