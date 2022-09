Co dalej z paliwami? Najnowsze prognozy analityków

Drożejące paliwa w hurcie nie rokują dobrze spadkom cen na stacjach; w nadchodzącym tygodniu za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 7,07-7,19 zł, a za benzynę 95 od 6,19 do 6,32 zł - podał w piątek e-petrol.pl. Analitycy utrzymują prognozy cen bez dużych zmian.

„Zmiany, z jakimi mamy do czynienia w polskich rafineriach nie są dobrym rokowaniem dla potencjalnych spadków cen - średnia cena benzyny Pb98 wynosi dzisiaj 6298 zł/m sześc., a więc o 65 zł więcej niż w poprzedni piątek. W ciągu ostatniego tygodnia o 100 zł podrożała także benzyna 95-oktanowa, a paliwo to kosztuje 5770 zł/m sześc.” - poinformowali w piątek analitycy portalu e-eptrol.pl

„Wyraźna zmiana w górę dotyczy oleju napędowego, kosztującego dzisiaj 6580 zł/m sześc. To o 188 zł więcej niż w ubiegły piątek. Dla oleju opałowego także mamy dynamiczną zwyżkę - paliwo to kosztuje dzisiaj 5339 zł/m sześc., co daje nam podwyżkę o 166 zł w omawianym okresie” - zaznaczyli.