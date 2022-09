Portugalskie media o NS: Nowa odsłona konfliktu Rosja-Zachód

Potwierdzone przez szwedzkie służby wybuchy, które uszkodziły gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2, to nowa odsłona energetycznego konfliktu Rosji z Zachodem o linie przesyłu gazu biegnące po dnie Bałtyku - twierdzi w środę portugalski dziennik “Jornal de Noticias”

Gazeta zauważa, że eksplozje pojawiają się w okresie, kiedy zainaugurowany został biegnący z Norwegii przez Danię do Polski gazociąg Baltic Pipe.

We wtorek zainaugurowano na Bałtyku gazociąg Baltic Pipe dostarczający norweski gaz do Polski, dla której jest to bardzo ważny krok w uniezależnieniu się (…) od rosyjskiego gazu ziemnego, napisał “Jornal de Noticias”.