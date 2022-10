NFT nie podbiły serc polskich inwestorów

Jak wynika z raportu Hill+Knowlton Strategies: „NFT: wciąż szansa czy jednak pułapka? Znaczenie tokenów niewymienialnych dla konsumentów i marek”, z NFT zetknął się co 5. Polak. Wśród osób, które miały kontakt z tym instrumentem, 8 proc. kupiło już co najmniej jeden token niewymienialny, a kolejne 16 proc. nosi się z zamiarem nabycia pierwszego NFT w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W ciągu zaledwie kilku lat NFT z technologicznej ciekawostki przerodziły się w fenomen kulturowy i inwestycyjny. Jeszcze niecałe 12 miesięcy temu NFT było słowem roku, a w mediach regularnie pojawiały się doniesienia o kolejnych rekordach wartości aukcji, bitych przez najbardziej pożądane z nich. Ostatnie miesiące okazały się jednak dla NFT okresem ciężkiej próby. Nie brak głosów, że „zima krypto”, która dotyka szeregu aktywów cyfrowych może pogrzebać również tokeny niewymienialne. Jak wielu Polaków zetknęło się z NFT? Ilu ma je w swoich portfelach? Czy są traktowane jako aktywo inwestycyjne czy raczej jako cyfrowy gadżet? Odpowiedź na te pytania przynosi badanie Hill+Knowlton Strategies.

Inwestycje w NFT to ciągle rzadkość

Mimo że globalny rynek NFT w 2021 roku osiągnął wartość 41 mld dolarów, liczba osób w nim partycypujących jest nadal stosunkowo niska, a Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Posiadanie co najmniej jednego tokena niewymienialnego deklaruje jeden na stu Polaków. To wynik zbliżony do danych z innych krajów, gdzie odsetek osób kupujących NFT również nie jest imponujący (4 proc. w USA1).

Jak pokazało badanie H+K, Polacy posiadający NFT dzielą się na początkujących (mających 1 token – 60 proc. wskazań) i zaawansowanych (posiadających ponad 10 tokenów – 27 proc. wskazań). Jednocześnie aż 16 proc. osób, które nie posiadają NFT, ale o nich słyszały, planuje kupić NFT w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

NFT to nadal kategoria niszowa w świecie inwestycji. Rosnąca wartość rynku i szum medialny nie przełożyły się na ich upowszechnienie w Polsce. Otwarte pozostaje pytanie, jaka będzie przyszłość NFT po załamaniu rynku, które obserwujemy od kilku miesięcy. Analizując dane z badania i opinie ekspertów, w naszym raporcie stawiamy tezę, że w krótkim terminie większe znaczenie dla rozpowszechniania NFT będzie mieć ich zastosowanie w kolekcjonerstwie i marketingu, mniejsze wykorzystanie w roli nośnika wartości – mówi Magdalena Załubska-Król, Director, New Economy Practice w Hill+Knowlton Strategies.

O NFT słyszał już co piąty Polak, nasza wiedza pozostawia jednak wiele do życzenia Z określeniem „NFT” zetknął się już co piąty Polak. Z perspektywy firm i marek , które coraz śmielej korzystają z NFT jako narzędzia komunikacji, może się wydawać, że jest to całkiem solidna baza. Jest ona jednak niższa niż w innych krajach, gdzie NFT pojawiły się wcześniej. Przykładowo o NFT nie słyszało tylko 7 proc. Amerykanów2. Jak pokazało badanie H+K zdecydowanie częściej z określeniem „NFT” zetknęli się w Polsce mężczyźni (23 proc. vs 14 proc. kobiet) i młodsi badani (33 proc. osób w wieku 18-24, 26 proc. wśród osób w wieku 25-34).

Poziom wiedzy Polaków na temat NFT jest stosunkowo niski i dotyczy to również młodych ludzi. Zdecydowana większość nie jest w stanie wskazać podstawowej funkcjonalności tokenów niewymienialnych, czyli potwierdzenia własności do danego aktywa cyfrowego (prawidłową definicję podało 8 proc. ankietowanych).

Polacy kojarzą NFT głównie z kryptowalutami (13 proc.) i tokenami kolekcjonerskimi (11 proc.). Około 7 proc. Polaków wskazuje na inwestycyjny charakter NFT i identyfikuje je jako aktywa. Jednocześnie taka sama grupa uważa NFT po prostu za „grafiki z internetu”. Dla 5 proc. respondentów NFT są po prostu piramidą finansową. Jedynie 2 proc. kojarzy je z rynkiem sztuki cyfrowej (mimo, że obszar ten był jednym z pierwszych zastosowań tokenów niewymienialnych).

Nie jesteśmy też entuzjastycznie nastawieni do NFT. Badani deklarowali, że utożsamiają tę technologię raczej z ryzykiem, niż z rewolucją. Aż 37 proc. ankietowanych wskazało, że inwestycja w tokeny NFT jest obarczona wielkim ryzykiem, a jeden na trzech Polaków sądzi, że NFT to jedynie chwilowa moda, która zaraz przeminie. W oczach co piątego Polaka tokeny NFT to fajny gadżet cyfrowy dla fanów marek, sportowców lub artystów. Pytani o skojarzenia z NFT respondenci wskazywali na wykorzystanie tokenów niewymienialnych w celach przestępczych jako środka do wyłudzania pieniędzy (15 proc.) oraz na ich szkodliwość dla środowiska (8 proc.). Jednocześnie 12 proc. ankietowanych jest zdania, że tokeny NFT są rewolucją na miarę Internetu.

(Nie)pewna przyszłość NFT?

Jak wynika z raportu firmy NonFungible, w samym drugim kwartale br. średnia cena NFT zanotowała spadek o 75 proc. r/r, a liczba aktywnych portfeli zmalała o jedną trzecią. Spadek wycen nie oznacza jednak kompromitacji NFT jako technologii. Rozwój rynku tokenów niewymienialnych stwarza nowe możliwości dla świata biznesu. Wydaje się, że zauważa to coraz więcej firm, a NFT są coraz chętniej wykorzystywane przez największe światowe marki.

Jesteśmy świadkami kryzysu tożsamości NFT. To, że zachłyśnięci perspektywą krociowych zysków inwestorzy mają pełne prawo czuć się dziś rozgoryczeni, nie oznacza bowiem, że sama technologia i obietnica, którą kryje, jest rozczarowaniem. Odwrót od NFT jako aktywa inwestycyjnego nie musi wcale oznaczać wyczerpania ich potencjału w marketingu. Nie mam wątpliwości, że będą powstawać kolejne kreatywne kampanie oparte na NFT – nie dlatego, że dla ich nabywców będą biletem do krociowych zysków, lecz ze względu na to, że w technologii NFT drzemie ogromny potencjał angażowania, zaszywania usług dodanych i budowania społeczności. Trzeba jednak pamiętać, że jest to też potencjalne źródło ogromnego ryzyka – od wizerunkowego, przez finansowe po regulacyjne – komentuje Magdalena Załubska Król.

Do najbardziej udanych komercyjnie przedsięwzięć opartych na NFT należy między innymi projekt NBA Top Shot. Jest to rynek, na którym fani mogą kupować i sprzedawać NFT w postaci zapisów wideo fragmentów meczów koszykarskich. Przykładów udanych wdrożeń NFT jest więcej. Według Dune Analytics, takie firmy jak Nike, Gucci, Dolce & Gabbana, Tiffany czy Adidas zarobiły na NFT łącznie już ponad 260 milionów dolarów.

Czytaj też: Meta rozszerza funkcje NFT

Mat.Pras./KG