Uniwersum Akademii Pana Kleksa rozszerza się. Startuje sprzedaż tokenów NFT

Ruszyły zdjęcia do nowej wersji „Akademii Pana Kleksa”. Premierę filmową zaplanowano na początek 2024 r., ale całe uniwersum Kleksa to coś więcej niż ekranizacja. Już za chwilę rozpocznie się sprzedaż tokenów multi-D, które będą biletem do aplikacji AR oraz świata metaverse związanego z projektem

Prace nad nową wersją „Akademii Pana Kleksa” ruszyły pełną parą. Twórcy filmu od początku zapewniali, że tworzą zupełnie nową historię, będącą jedynie luźną adaptacją legendarnego dzieła Jana Brzechwy. Przykład? Wiadomo już, że mentora małej Ady zagra Tomasz Kot, który wcieli się w profesora Kleksa. Tak, tym razem rola głównej dziecięcej bohaterki przypadnie dziewczynce. Co więcej, film w reżyserii Macieja Kawulskiego, twórcy takich hitów jak „365 dni” Netfliksa czy „Jak pokochałam gangstera”, będzie tylko – lub aż – zwieńczeniem całego uniwersum Kleks Academy.

Chcesz być absolwentem Akademii Kleksa? Token NFT otwiera drzwi

NFT Kleks Academy to swoisty bilet do wirtualnego świata tworzonego wokół Akademii Pana Kleksa. Podczas przedsprzedaży na rynek trafiło pierwszych 1234 tokenów, które znalazły się już w rękach prywatnych inwestorów. Kolejne pojawią się na rynku 28 września, a ich sprzedaż zostanie przeprowadzona w trzech etapach. Tym razem zostanie udostępnionych co najmniej siedem tysięcy tokenów, a łączna pula to 12345 NFT. Cześć kolekcji NFT Kleks Academy będzie także do kupienia na giełdzie aktywów cyfrowych Kanga Exchange.

Nasz token NFT to nie tylko grafika 3D, którą będzie można się pochwalić w mediach społecznościowych. Proponujemy technologię, która jest unikalna na skalę światową, ponieważ wprowadzany innowacyjną koncepcję multi-D NFT, która będzie pozwalała na wielokrotne odkrywanie swojego tokena na nowo – podkreśla Karol Belina-Brzozowski, współzałożyciel i dyrektor kreatywny Kleks Academy.

Twórcy NFT obiecują przyszłym właścicielom wiele intrygujących niespodzianek. Dla przykładu, token multi-D NFT będzie miał formę sześcianu. Ponadto pierwszego dnia od zakupu posiadacze poznają tylko część informacji o swojej kolekcji. To, co kryje się pod każdym symbolem tej wirtualnej kostki do gry, będzie ujawniane podczas cyklicznych wydarzeń, które zaplanowano w kalendarzu akademickim szkoły Kleksa. Kolejną gratką dla członków Akademii jest unikalność kolekcji – nie będzie dwóch takich samych tokenów NFT.

Co ważne, aby kupić multi-D NFT Kleks Academy, nie trzeba posiadać portfela kryptowalut. Wystarczy założyć konto na Discordzie, a następnie zalogować się za jego pośrednictwem w dniu zakupu na stronie sprzedaży i wybrać jeden z tradycyjnych systemów zapłaty. Bilety wstępu do przygody będzie można nabyć za złotówki lub dolary za pomocą przelewu albo karty kredytowej. Użytkownicy, którzy posiadają kryptowalutę, kupią je również za ethereum.

Token biletem do Uniwersum

Nowa wersja „Akademii Pana Kleksa” ukaże się w kinach, a na członków Kleks Academy będą czekać dodatkowe benefity. Jakie? Otrzymają np. dostęp na wyłączność do wyciętych dubli, nagrań z planu zdjęciowego, a nawet specjalnie nagrane życzenia od jednego z bohaterów filmu. Niektóre z tokenów będą miały dodatkowe „moce”, takie jak możliwość pojawienia się na planie filmowym, kolacja z reżyserem Maciejem Kawulskim, rola w filmie, obecność przy montażu czy możliwość otrzymania rekwizytów filmowych. Ale na tym nie koniec. Twórcy uniwersum szykują znacznie więcej atrakcji, a pomóc w tym mają inne technologie, które przenoszą nas w świat wirtualny.

Aplikacja oparta na rozszerzonej rzeczywistości (AR) pozwoli członkom Akademii, czyli posiadaczom multi-D NFT, wejść w specjalną interakcję z fabułą filmu oraz doświadczyć magii świata Kleksa we własnych miastach i ulicach, które ich otaczają. Uczestnicy będą zapraszani do różnych zadań łączących zabawę z kreatywnością. Będą one oparte na historiach postaci z nowej serii filmowej – opisuje Karol Belina-Brzozowski.

W nagrodę za prawidłowo wykonane zadania uczestnicy będą mogli zdobyć kolejne multi-D NFT, a także dodatkowe FRECKLE$, czyli użytkowe tokeny napędzające cały świat Kleks Academy.

Metaverse dopełni uniwersum

Jeszcze długo po premierze filmu fani będą odkrywać świat Akademii Kleksa. Umożliwi to ożywienie tej legendarnej historii poprzez wprowadzenie jej do świata metaverse. Rekrutacja do Kleks Academy w wirtualnym świecie również nie będzie skomplikowana. Wejdą do niego ci, którzy posiądą specjalny bilet w postaci tokena NFT.

W metaverse wszyscy członkowie Akademii będą mogli kontynuować zabawę opartą na konkursach i wyzwaniach. Przewidujemy dla nich także możliwość poruszania się po metaversie poza Kleks Academy, co będzie możliwe dzięki połączeniu go z innymi twórczymi projektami – zaznacza Karol Belina-Brzozowski.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, zapraszamy na https://kleks.academy/ Pozostałe linki do projektu: https://linktr.ee/kleksacademy

