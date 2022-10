Prezes Taurona: nie zabraknie nam prądu ani ciepła

Rozpętana przez Rosję wojna sprawiła, że nadchodząca zima budzi niepokój w wielu krajach europejskich. Nie chodzi tu tylko o ewentualne zagrożenie militarne, ale o niedobory na rynku surowców, z których wytwarzana jest energia elektryczna i które służą do ogrzewania domów i obiektów użyteczności publicznej. Czy Polacy faktycznie mają się czego obawiać pytamy Pawła Szczeszka, prezesa Grupy Tauron i wiceprezesa Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Mamy ostatnio wysyp inicjatyw zmierzających do opanowania sytuacji na rynku energii. Czy przyniosą one oczekiwane rezultaty?

Paweł Szczeszek: Polski rząd robi wszystko, aby odbiorcy prądu i ciepła przez najbliższe miesiące przeszli komfortowo. Ministerstwo Aktywów Państwowych, wraz ze spółkami Skarbu Państwa, podjęło działania aby chronić gospodarstwa domowe przed tym wszystkim, co przyniosła rosyjska agresja na Ukrainę oraz wojna hybrydowa prowadzona przez Kreml w Europie. Przypomnę, że polski rząd wbrew europejskiemu mainstreamowi pierwsze takie rozwiązania wprowadzał już trzy lata temu. Dziś, w rzeczywistości kryzysu energetycznego, spowodowanego imperialną i samobójczą przy okazji polityką Kremla, potrzebujemy nowych rozwiązań.

Tylko Rosja odpowiada za obecny kryzys?

W sensie ścisłym Putin i jego kremlowska ekipa. Nie od dziś wiadomo, że Gazprom był i jest przedłużeniem polityki rosyjskiej. Dziś jeszcze ściślej splatają się cele polityczne Kremla czyli zmuszenie Europy do zaprzestania pomocy Ukrainie i biznesowe, czyli powrót do korzystnych dla Gazpromu kontraktów długoterminowych i utrwalenie regulacji, które zagwarantują uprzywilejowaną pozycję rosyjskiego monopolisty. Poprzednie kryzysy gazowe wywołane przez Putina, zostały jednak przepracowane w Europie tylko połowicznie. Zainwestowaliśmy w połączenia transgraniczne, dzięki czemu możemy reagować punktowo, w sytuacjach, gdy problem dotyczy jednego państwa, ale fundamenty polityki energetycznej Unii się nie zmieniły.

To znaczy?

Nadal cele dekarbonizacyjne przeważały nad bezpieczeństwem energetycznym czy nawet dostępnością energii dla wszystkich. Polityka energetyczna Niemiec, była wręcz zaprzeczeniem takich fundamentów bezpieczeństwa energetycznego jak dywersyfikacja kierunków dostaw. Wydawało się, że tani gaz z Rosji dostarczany z pominięciem Europy Środkowej, uczyni z Niemiec gazowy hub i będzie gwarantował konkurencyjność niemieckiej gospodarki. Do tego, ślepa wiara w to, że handel emisjami napędzi transformację. Co się okazało? Koszty emisji utrudniły możliwości transformacyjne takich firm jak Tauron, a gigantyczne zyski lądowały na kontach funduszy inwestycyjnych, wykorzystujących szereg instrumentów spekulacyjnych.

Czy zniesienie obliga zmieni coś na rynku?

Zniesienie obliga giełdowego może obniżyć hurtowe ceny energii, co przełoży się na niższe rachunki dla klientów masowych oraz biznesu. To bardzo dobry pomysł rządu a jeszcze lepsze efekty będą widoczne niebawem tj. zaraz po utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Spółki wytwórcze, dzięki temu pomysłowi będą mogły sprzedawać energię spółkom obrotu bezpośrednio. Ważne są tu przede wszystkim rozwiązania legislacyjne, które tak jak Rządowa Tarcza Antyinflacyjna skutecznie będą chronić gospodarstwa domowe. Wiemy już, że większość klientów Taurona nie przekracza zużycia 2000 kWh energii elektrycznej rocznie, a więc zostanie objęta ochroną.

Co jeszcze można zrobić?

Przestać wierzyć w rosyjską i proklemowską propagandę. Niestety w przestrzeni publicznej takich przekazów pojawia się sporo. Proszę mi uwierzyć - tam, gdzie działa nasza organizacja nie zabraknie węgla, nie pojawi się żaden blackout, kaloryfery w mieszkaniach pozostaną ciepłe. Rząd wraz ze spółkami skarbu państwa zrobiły wiele, aby ochronić Polskę przed wojną hybrydową Putina.

(BZ)