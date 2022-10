Lizz Truss: W. Brytania przeznaczy na obronność 3 proc. PKB

Ukraina może, musi wygrać i wygra - oświadczyła w środę brytyjska premier Liz Truss. Powtórzyła obietnicę, że do 2030 r. Wielka Brytania będzie wydawać na obronność 3 proc. PKB

W przemówieniu kończącym konferencję Partii Konserwatywnej Truss powiedziała, że jedną z przyczyn kryzysu gospodarczego jest to, iż Zachód nie zdołał zadziałać w wystarczający sposób. Popadliśmy w samozadowolenie. Nie wydawaliśmy wystarczająco dużo na obronę. Staliśmy się zbyt zależni od autorytarnych reżimów w kwestii tanich towarów i energii - przyznała.

Dodała, że także Wielka Brytania „nie postawiła się Rosji wystarczająco wcześnie”, ale zapewniła, że „to się już nigdy nie powtórzy”, zapowiadając działania mające wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.

3 proc. PKB

Zwiększamy wydatki na obronę do 3 proc. PKB do końca dekady. To zapewni, że nasze siły zbrojne będą gotowe do walki z nowymi i pojawiającymi się zagrożeniami. Pracujemy z przyjaciółmi i sojusznikami, aby wspierać Ukrainę w obliczu brutalnej wojny Putina - mówiła brytyjska premier.

Przypomniała, że „nielegalna aneksja terytorium Ukrainy przez Władimira Putina jest najnowszym aktem w jego kampanii obalania demokracji i naruszania prawa międzynarodowego”.