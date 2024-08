Projekt budżetu. 4,7 proc. PKB na obronność

W projekcie budżetu na 2025 rok przygotowaliśmy rekordowo wysokie wydatki na obronność, mówimy o ponad 186 mld zł na obronność - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po przyjęciu przez rząd projektu budżetu na przyszły rok. „To wielki wysiłek, od którego nie ma odwrotu” - dodał.

Jak powiedział premier na konferencji prasowej po przyjęciu przez rząd projektu budżetu na przyszły rok, zaplanowane na przyszły rok wydatki na obronność „to wielki wysiłek, od którego nie ma odwrotu„.

Wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek poinformował wcześniej PAP, że w projekcie budżetu na 2025 r. przyjętym w środę przez rząd przewidziano przeznaczenie 4,7 proc. PKB na obronność, łącznie z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych.

Wziątek pytany przez PAP o wydatki na obronność poinformował, że w projekcie budżetu przyjętym w środę przez rząd przewidziano przeznaczenie 4,7 proc. PKB na obronność łącznie z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych. Wydatki na obronność są zapisane w ustawie budżetowej oraz w pozabudżetowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki przeznaczone na obronność w ramach części budżetowej i pozabudżetowej łącznie mają wynieść 4,7 proc. PKB.

Zwiększenie wydatków na obronność zapowiedział w lipcu szef MSZ Radosław Sikorski. „W tym roku wydajemy na obronność ponad 4 proc. PKB, w przyszłym roku będziemy wydawać 5 proc.” - powiedział w wywiadzie dla telewizji Bloomberg.

Według informacji MON, w budżecie na 2024 r. zapisano ponad 118 mld zł z budżetu państwa na obronność, a razem ze środkami z FWSZ było to niemal 159 mld zł. W sumie na obronność w 2024 przeznaczono ok. 4,2 proc. PKB.

Błaszczak: budżet tylko na papierze

To że coś zaplanowaliście, nie znaczy że będzie to wykonane. Środki na obronność składają się z dwóch części – budżetu państwa i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Fundusz to 1/3 wszystkich wydatków - skomentował ogłoszone wydatki na obronność były szef MON, szef klubu parlementarnego PiS Mariusz Błaszczak. W tym roku nie jest on wypełniany środkami. Rząd nie emituje obligacji ani nie zaciąga pożyczek na zakup nowego uzbrojenia. To dlatego nie ma pieniędzy na czołgi K2, armatohaubice K9 czy na zawarte już umowy na Kraby i Chunmoo. W przyszłym roku będzie prawdopodobnie identycznie. Środki z budżetu państwa wzrosną, a środki w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych pozostaną jedynie na papierze - ocenia Mariusz Błaszczak.

»» Więcej o projekcie budżetu czytaj tutaj:

Projekt budżetu przyjęty. Bez dopłat do kredytu 0 proc.

Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września br.

Olga Łozińska (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Już 2 września rusza telewizja wPolsce24!

Nowe przepisy UE. Opony zdrożeją o jedną trzecią?

Branża tonie? Spadek produkcji aut o 72 proc. w lipcu

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: