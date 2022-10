Polityka lokalna wobec wyzwań globalnych na Podlaskim Forum Ekonomicznym

O tym jakie wyzwania czekają na lokalną społeczność w kontekście nowych wyzwań globalnych mówili prelegenci w czasie panelu „Polityka lokalna wobec wyzwań globalnych” w czasie 2. dnia Podlaskiego Forum Ekonomicznego w Białymstoku.

Prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaczął dyskusję od opisania tego, jak sukces lokalny staje się de facto odpowiedzią na globalne wyzwania:

Jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mamy świadomość, że musimy nieustannie myśleć o przyszłości w taki sposób, żeby nasze działania były jak najlepszą odpowiedzią na potrzeby regionu. Za tym idzie oczywiście zainteresowanie naszymi osiągnięciami, naszymi możliwościami diagnostycznymi i terapeutycznymi, także tymi wykorzystującymi sztuczną inteligencję. To my stworzyliśmy algorytmy przebiegu niektórych chorób, np. Covid-19. Dziś nie napędzają i nie nakręcają nas tytuły, ale to, że odpowiadamy na potrzeby społeczne, także np. w kontekście żywności ekologicznej, z której słynie nasze województwo – mówił prof. Moniuszko.

Do tej kwestii odniosła się marszałek Wiesława Burnos, która przypomniała, że w powiecie sokólskim mieliśmy już dekadę temu istniało 300 gospodarstw o profilu ekologicznym:

To ogromna siła, choć jednocześnie widzę, że łatwiej byłoby nam walczyć o swoje wówczas, gdyby istniało więcej stowarzyszeń, kół i towarzystw, którzy reprezentują interesy konkretnych rolników i ich gospodarstw. Kiedyś, aby rolnictwo ekologiczne mogło się w Polsce rozwijać, powstały akty prawne, które umożliwiły rolnikom taką działalność. To otoczenie prawne jest niezwykle ważne, ale dziś, aby iść dalej, musimy myśleć o tym, jak wesprzeć lokalnych twórców w kontekście wzmacniania ich głosu i siły na rynkach – mówiła pani marszałek.

Kolejny specjalista mówił o konieczności budowy infrastruktury drogowej, bo ta jest niezbędna do tego, aby wyjść ze swoim lokalnym produktem szerzej niż tylko do lokalnej społeczności.

Logo województwa podlaskiego to potężny żubr, który składa się z wielu pikseli. Te małe kolorowe piksela oznaczają lokalność i każdy z tych małych pikseli wnosi coś do rozwoju gospodarczego naszego województwa. Czerpiemy z tej lokalności i mamy świadomość, jak dużo się dzieje w mniejszych miejscowościach. Stad tak ważna jest infrastruktura, bo te gminy trzeba skomunikować ze sobą i ze światem. To muszą być dobre drogi, dlatego tak dużo dzieje się w tym względzie w tych małych miejscowościach. Dziś gospodarstwa rolne wymagają świetnie przygotowanych menadżerów, którzy wiedzą jak je rozwijać. Dlatego tak bardzo na to zwracamy uwagę, aby dobrze skomunikować nasze gminy. Naczelnym zadaniem jest pomoc tym, którzy tworzą ekonomię województwa i działają na rzecz całej naszej wspólnoty. Trzeba im stworzyć takie warunki, aby mogli sobie dobrze radzić. To dlatego tak dużo rządowych nakładów to nakłady na inwestycje drogowe – mówił Marek Olbryś, wicemarszałek woj. podlaskiego.