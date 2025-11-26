Ogromna inwestycja Amerykanów pod Wrocławiem

W podwrocławskich Krzyżowicach ruszyła spektakularna inwestycja – rozbudowa kompleksu logistycznego Wrocław Campus 2. Flagowy projekt amerykańskiego dewelopera Panattoni powiększy się o 102 tys. mkw. To jedno z największych takich przedsięwzięć w woj. dolnośląskim.

Nowy obiekt ma się wyróżniać m.in. zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami z zakresu termoizolacji, inteligentnego sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem. Powierzchnia zostanie dostosowana do specyfiki procesów operatora logistycznego, firmy DSV. W procesie wyboru i negocjacji warunków umowy doradzał zespół ekspertów z firmy Jones Lang LaSalle. Docelowa powierzchnia Wrocław Campus 2 wyniesie około 160 tys. mkw.

Pierwszy etap kompleksu – Wrocław Campus 1, który liczył 185 tys. mkw. – został w 2023 roku sprzedany. Była to jedna z największych transakcji w historii polskiego rynku powierzchni przemysłowych.

Źródło: Radio ZET, panattonieurope.com

Oprac. GS

