Broniarz: Program nauczania przeładowany i nienowoczesny

Podczas piątkowych rozmów w miasteczku edukacyjnym w Warszawie chcemy rozmawiać o treściach edukacyjnych, bo są one przeładowane, kostyczne i mało nowoczesne – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz

Od 8 do 14 października w pobliżu Ministerstwa Edukacji i Nauki, przy placu na Rozdrożu w Warszawie, działa całodobowe miasteczko edukacyjne. Jego uczestnicy rozmawiają o problemach polskiej edukacji.

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że tego dnia uczestnicy miasteczka chcą poruszyć temat podstawy programowej w szkołach. Ocenił, że sprawa ta nabrała w ostatnim czasie szczególnego znaczenia w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu – historia i teraźniejszość.

Nie chcielibyśmy i nie jest to naszym celem mówić tylko i wyłącznie o HiT – zaznaczył. Sprecyzował, że w piątek w miasteczku debaty będą dotyczyć treści edukacyjnych, nie tylko te zawarte w podręcznika do tego przedmiotu autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Chcemy zwrócić uwagę na ich przeładowanie, na ich kostyczność, małą nowoczesność, pomijanie tego wszystko, co wiąże się z budowaniem nowych kompetencji uczniów, nowych umiejętności radzenia sobie w tym dorosłym poedukacyjnym życiu – wyliczał.

Mirosław Kozik z ZNP dodał, że bardzo często podstawy programowe ograniczają kreatywność nauczycieli, a tym samym ich wychowanków.

Za podstawami programowymi powinna iść edukacja, której chcemy – edukacja wolna, otwarta, bez homofobii, ucząca krytycznego i logicznego myślenia – edukacja podążająca za rozwojem cywilizacyjnym – podkreślił.

O tym dzisiaj będziemy mówić. Takiej edukacji chcemy – zaznaczył Kozik.

Sławomir Broniarz przekazał, że z debat z poprzednich dni przeprowadzonych w miasteczku powstają „bardzo obszerne rekomendacje”, które będą przedstawiane w sobotę MEiN podczas protestu zaplanowanego pod siedzibą resortu.

Szef ZNP odniósł się też do komentarza ministra Przemysława Czarnka, który powiedział w czwartek: Wczoraj widziałem program (…) o tym miasteczku, to z całym szacunkiem dla wsi, na której mieszkam, to raczej wioska jest, bo parę osób było, ale każdy ma prawo protestować w rozmaity sposób.

„My robimy swoje, natomiast zastanawiam się nad sensem takich wykluczających wypowiedzi w ustach ministra edukacji narodowej” – skomentował Broniarz.

Obecna w miasteczku przewodnicząca American Federation of Teachers (Amerykańska Federacja Nauczycieli) z USA Randi Weingarten poinformowała, że związek ten liczy 1,7 mln członków. Zwracam się do rządu polskiego, aby pomagał i wspierał nauczycieli – apelowała.

15 października przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie ZNP wraz z innymi związkami zawodowymi zorganizuje pikietę, podczas której zostaną przedstawione rekomendacje płynące z miasteczka edukacyjnego.

