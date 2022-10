Czarnek do Tuska: wydał Pan kiedyś 5,2 mld zł na infrastrukturę edukacyjną?

11 mld zł zwiększenia subwencji to więcej niż Pan i Pana rząd zwiększył przez obie kadencje. Pamięta Pan, kiedy dał 5,2 mld zł na infrastrukturę edukacyjną? Nigdy – napisał szef MEiN Przemysław Czarnek do lidera PO Donalda Tuska w związku z jego wypowiedziami w miasteczku edukacyjnym

Lider PO Donald Tusk odwiedził w piątek miasteczko edukacyjne w Warszawie. Zorganizował je Związek Nauczycielstwa Polskiego w pobliżu gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Tusk powiedział m.in., że widać deprecjację zawodu nauczyciela. Ocenił, że władza proponuje nauczycielom, i to w sposób arogancki, ochłapy. Podkreślał, że podwyżki powinny chociaż wyrównać inflację.

Do wypowiedzi lidera PO odniósł się w piątek w mediach społecznościowych szef MEiN Przemysław Czarnek

Pan wstydu nie ma. 1240 zł br. podwyżki dla najmniej zarabiających to 35 proc., to dwa razy tyle co inflacja. 11 mld zł zwiększenia subwencji to więcej niż Pan i Pana rząd zwiększył przez obie kadencje. Pamięta Pan kiedy dał 5,2 mld zł na infrastrukturę edukacyjną? Nigdy. Ile Pan komputerów kupił dzieciom w szkołach? O!!!? Pytać dalej?” – napisał minister edukacji i nauki na Twitterze.