Wszystkie mity o diecie Kwaśniewskiego

W 1999 roku książka pt. „Dieta optymalna”, autorstwa dr. Kwaśniewskiego zajęła 10 miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się książek w Polsce

Przez wiele lat często była polecana jako wspaniały sposób na zachowanie i poprawę zdrowia oraz utrzymanie szczuplej sylwetki. Jednak w ostatnich latach „cudowna” dieta spotyka się z coraz większą liczbą negatywnych uwag, a także wytykane są jej wady. Dlaczego dietetycy mają takie zarzuty? Czym jest i jakie są zasady diety Kwaśniewskiego?

Zasady diety

Większość, bo nawet 85% kobiet próbujących przejść na dietę odchudzającą słyszało o tym sposobie żywienia, lecz niewiele z nich przy niej pozostało. Wedle rankingu najzdrowszych diet 2022 roku, znajdowała się ona na dole stawki. Obliguje nas ona do wyboru produktów wysokotłuszczowych, które to powinny stanowić 50-60% kaloryczności całej diety. Białko natomiast, podobnie jak w przypadku diety ketogenicznej, oscyluje w granicach 15-30%. W dużym stopniu ograniczmy spożycie węglowodanów, na rzecz tłuszczu i białka. W dużym stopniu jest ona zbliżona w swoich założeniach do diety ketogenicznej. Co można jeść?

Jako że mamy bazować na produktach wysokotłuszczowych, to dozwolone są wszelkie tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (masło, smalec, boczek, mięso wieprzowe, wołowe, baranina, gęś, kaczka). Podstawę powinny także stanowić jajka, pełnotłusty nabiał oraz twarde sery. Dobrze również wzbogacić dietę o wartościowe, tłuste ryby morskie (łosoś, makrela, śledź, szprotki), które dostarczą nam wartościowych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz dobrej jakości białka. Także dobrym pomysłem jest wprowadzenie wysokiej jakości olejów roślinnych (oliwa z oliwek extra virgin, olej rzepakowy), jaki i przyrządzanie potraw z dodatkiem awokado. W małych ilościach możemy korzystać z zielonych warzyw oraz owoców jagodowych, które będą miały mniejszą zawartość cukru.

Czego nie wolno? Trzeba odstawić wszystkie produkty zbożowe oraz ziarna zbóż i ich przetwory (pieczywo, ryż, makaron, kasze) oraz warzywa z dużą ilością skrobi, na przykład ziemniaki. Niedozwolone są też nasiona roślin strączkowych, słodycze, cukier oraz żywność wysokoprzetworzona.

Dieta niedoborowa i konsekwencje zdrowotne

Dieta ta już w samych założeniach nie spełnia wymogów diety zbilansowanej, która leży u podstaw piramidy zdrowego żywienia. Jedząc w ten sposób narażamy się na duże niedobory składników odżywczych, przy jednoczesnym zbyt sporym spożyciu cholesterolu. Dziennie powinniśmy przyswajać maksymalnie 300 mg, natomiast według badań średnio osoba na takiej diecie spożywa ponad 2000 mg. Niedobory dotyczą też niektórych witamin i składników mineralnych (C z grupy B, potas, wapń, magnez, miedź i błonnik), inne będziemy jedli w nadmiarze. Będzie to witamina A oraz sód, fosfor i żelazo.

Taka dieta zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy oraz zaburzeń w mineralizacji kości, w przypadku, gdy nie będziemy spożywać wystarczająco dużo serów i nabiału, ponieważ będzie to jedyne dozwolone, główne źródło tego minerału. Nie dostarczając wystarczającej ilości witaminy C jesteśmy bardziej podatni na infekcje, a także trudniej goją się rany. Za to nadmiar sodu predysponuje do wzrostu ciśnienia krwi oraz zaburzeń elektrolitowych. Zwiększona podaż tłuszczu skutkuje przestawieniem się organizmu do produkcji ciał ketonowych, jako swojego głównego źródła energii, a nieodpowiednie zbilansowanie tej diety może prowadzić do kwasicy ketonowej oraz zwiększenia stresu oksydacyjnego. Możemy czuć się ociężali, przemęczeni, bez energii oraz skarżyć się na bóle głowy i uczucie senności. Zły wybór tłuszczu odpowiedzialny jest też za tworzenie się blaszek miażdżycowych.

Czy będzie dobra na odchudzanie?

Wyniki badań nie są przychylne dla diety Kwaśniewskiego i nie jest ona lepszym rozwiązaniem, niż każda inna dieta o ujemnym bilansie kalorycznym. Kusić mogą opinie osób będących na tej diecie, lecz nie należy podchodzić do nich zbyt optymistycznie. Nie jest to sposób żywienia polecany przez dietetyków oraz agencje zajmujące się zdrowiem. Lepiej stosować normalną, dobrze zbilansowaną i przede wszystkim różnorodną dietę, korzystającą ze wszystkich grup produktów, bez żadnej eliminacji.

Filip Siódmiak