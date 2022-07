Dieta ketogeniczna, czyli z czym to się je?

Ludzie od dawna starają się znaleźć idealną dietę. Zazwyczaj największe zainteresowanie obserwujemy wraz z początkiem nowego roku lub przed zbliżającym się sezonem letnim. Nic w tym dziwnego, przecież każdy chce dobrze wyglądać w karnawale lub na plaży. Dlatego staramy się odżywiać wedle konkretnie określonej diety, która ma sprawić, że uda nam się osiągnąć wymarzony efekt. Jedną z takich diet jest dieta ketogeniczna.

Czy faktycznie jest taka, na jaką kreują ją media społecznościowe?

Czym jest dieta keto?

Jest to sposób żywienia, w którym ogranicza się do minimum ilość węglowodanów, na korzyść tłuszczu i białka. Przez to organizm wchodzi w stan ketozy i przestawia się na produkcję ciał ketonowych – głównego paliwa dla naszych komórek, takich jak aceton, acetooctan i 3-hydroksymaślan. Spada poziom insuliny i ciało zaczyna spalać tłuszcz. Istnieje nawet takie powiedzenie „jedz tłuszcz, żeby spalać tłuszcz”. Ta dieta bardzo szybko sprawia, że widać jej efekty, co może być bardzo mylące, gdyż przez pierwsze dni po prostu szybko tracimy wodę podskórną oraz glikogen zgromadzony w mięśniach. Dzieje się tak, ponieważ węglowodany wiążą wodę, powodując efekt „nabicia i pełności”.

Zalety diety keto

Przede wszystkim tłuszcz – jako, że dłużej się trawi i jest bardziej ciężkostrawny daje większe poczucie sytości. Korzystając z tego, że praktycznie eliminujemy węglowodany z diety, nie mamy spadków energii i gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Z tego powodu może ona cofać cukrzycę typu 2, a także poprawiać insulinowrażliwość. Sprawia, że potrafimy dłużej się skupić i być bardziej wydajni w pracy umysłowej. Będąc na diecie keto czujemy się lekko i mamy lepsze samopoczucie.

Wady diety keto

Na samym początku trzeba zaznaczyć, że ta konkretna dieta powinna być stosowana wyłącznie przez osoby zdrowe. Nie należy jej stosować w chorobach nerek, trzustki i wątroby oraz przy zaburzonym metabolizmie ciał ketonowych. Trzeba pamiętać, że keto jest dietą ciężkostrawną, obfitującą w tłuszcze i w mniejszym stopniu białka. Z tego powodu może wywoływać bóle brzucha, zaburzoną perystaltykę jelit i w konsekwencji ciągłego uczucia ociężałości. Zdarzają się też przypadki osób z skarżących się na częstomocz.

Co jeść na diecie keto?

Niestety trzeba zrezygnować ze wszystkich słodkich napojów, przekąsek i słodyczy, czyli tego co jest bardzo smakowite. Eliminujemy też ryż, makaron, ziemniaki, chleb, kasze i mąki, a także owoce. Warzywa są dopuszczone, ale głównie te zielone i niskoskrobiowe. To że opieramy dietę głównie na tłuszczach, nie oznacza, że mamy zapychać się tłustymi szynkami, kiełbasami i boczkiem, pełnymi konserwantów i polepszaczy smaku. Nie możemy zapomnieć o zdrowych nawykach żywieniowych. Wybierajmy jajka (w umiarkowanych ilościach), nieprzetworzone mięso, ryby, zdrowe oleje i pełnotłusty nabiał. Dzięki nowoczesnej technologii mamy szeroki wachlarz alternatyw dla mąk. W sklepach możemy kupić mąkę z orzechów i babki płesznik, dzięki którym możemy wypiec keto bułki.

Dieta ketogeniczna może być świetnym rozwiązaniem, choć… nie dla każdego. Niektórzy mogą nie lubić tłustych i ciężkich potraw, a keto sprawi, że będą się źle czuć. Przy wyborze diety należy kierować się indywidualnymi preferencjami, a przede wszystkim skonsultować się z dietetykiem.

Filip Siódmiak

Czytaj też: Cukier czy słodzik – oto jest pytanie!