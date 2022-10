Gwałtownie rośnie ubóstwo wśród dzieci!

Dyrektorzy szkół oraz organizacje charytatywne donoszą, że zmagają się z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony rodzin, których nie stać na jedzenie

Coraz więcej dzieci w Anglii ma problemy z regularnym odżywianiem. Według wstępnych danych od Chefs in Schools, organizacji szkolących kucharzy do stołówek szkolnych, rośnie liczba głodnych dzieci. A przed nami jeszcze sezon grzewczy.

W jednej ze szkół w Lewisham w Londynie, uczeń udawał, że je z pustego opakowania, żeby koledzy klasy nie dowiedzieli się o tym, że nie ma jedzenia. W innych placówkach, zdarzają się dzieci, których ostatnim posiłkiem był obiad zeszłego dnia.

Według obowiązującego w Anglii prawa, dzieci w wieku 4-7 lat mają prawo do darmowych posiłków w placówkach edukacyjnych. Jednak już w przypadku starszych uczniów, takie prawo przysługuje jedynie w przypadku, kiedy rodzice zarabiają poniżej 7.400 funtów rocznie. W obliczu rosnącej inflacji, kwota ta nie była waloryzowana. Na dzień dzisiejszy, 800.000 dzieci żyje w ubóstwie, ale z uwagi na powyższy pułap finansowy, nie przysługują im darmowe posiłki.

To doświadczenie łamiące serce naszym szefom [kuchni]. Znajdują dzieci, które chowają się na placu zabaw, które myślą, że nie mogą dostać posiłku i karmią je – mówi Naomi Duncan z Chefs in Schools.

Również nauczyciele angażują się coraz mocniej w pomoc swoim uczniom. Kupują oni między innymi tostery, żeby przygotować kanapki dla uczniów, którzy są zbyt głodni, by się efektywnie uczyć.

Rząd wie, że w momencie, kiedy dzieci przychodzą głodne i zziębnięte, szkoły im pomogą. Nie w porządku jest jednak to, że zostawia się szkoły same sobie, bez żadnego wsparcia – mówi Paul Gosling, prezes National Association of Headteachers.