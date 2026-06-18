Nowy podatek w dwa dni. Dlaczego im tak się śpieszy?

Wczoraj w Sejmie o godzinie 12, odbyło się I czytanie projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych od marca do grudnia 2026 roku ze zbycia paliw ciekłych, II czytanie odbędzie dzisiaj, a jutro przed południem, koalicja 13 grudnia ten projekt zapewne przegłosuje – wskazuje ekonomista, dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

W ciągu niecałych 48 godzin obecna większość Sejmowa przegłosuje w ten sposób nowy podatek, który szacunkowo ma przynieść dodatkowe ok. 4 mld zł do budżetu państwa, 3,8 mld zł w tym roku i ok. 0,2 mld zł na początku przyszłego roku.

Sytuacja budżetu państwa pod rządami Donalda Tuska musi być doprawdy dramatyczna, skoro decyduje się on na przepchnięcie przez Sejm projektu ustawy w sprawie dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży paliw, który przecież będzie obowiązywał wstecz, czyli od marca tego roku, a ustawa, jeżeli podpisze ją prezydent, najwcześniej może wejść w życie od 1 sierpnia tego roku – wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk.

Podatek ze złamaniem reguł konstytucji

Minister finansów Andrzej Domański uznał, że w związku ze wzrostem cen paliw wynikającego z konfliktu w Zatoce Perskiej, firmy produkujące paliwa i je sprzedające w naszym kraju od marca do września tego roku osiągnęły nadzwyczajne zyski, od których powinny odprowadzić 60 proc. podatku dochodowego. Zgodnie z art 2 Konstytucji RP , który mówi, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym i z wywodzonej z tej zasady reguły, nie działania prawa wstecz, wynika, że wprowadzenie opodatkowania ustawą obowiązującą od sierpnia tego roku, ewentualnych zysków osiągniętych 5 miesięcy wcześniej w sposób wręcz rażący, łamie ten artykuł - wskazuje poseł PiS.

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Uderzenie w pewność obrotu gospodarczego

Ale oprócz złamania art 2 Konstytucji RP i wynikającej z tego niepewności prawnej, spowodowanej nagłym wprowadzaniem nowych obciążeń podatkowych, jest to także uderzenie w pewność obrotu gospodarczego, na co są szczególnie uwrażliwione firmy zagraniczne działające w Polsce.

Drenowanie Orlenu wchodzi na wyższy poziom

To także nowy podatek, który uderza przede wszystkim w Grupę Orlen, z szacunków zamieszczonych przez resort w Ocenie Skutków Regulacji wynika, że z 4 mld zł wpływów z tego podatku, 2,4 mld zł ma dostarczyć płocka firma, a pozostałe 1,6 mld zł pozostałe 20-30 podmiotów działających w tym sektorze. I to jest kolejny sposób na drenowanie Grupy Orlen z wypracowanych przez tę firmę środków przez rząd Donalda Tuska, na co złożyło jej obciążenie skutkami mrożenia cen energii elektrycznej w 2024 roku i wypłata wysokich dywidend na zdecydowanie wyższym poziomie niż wypracowane zyski w w 2024 i 2025 roku - zauważa autor komentarza.

Podatek od nadzwyczajnych zysków jest więc już trzecim z kolei instrumentem wykorzystanym przez rząd Tuska do głębokiego sięgnięcia do zysków Orlenu i to zysków wypracowanych przez firmę pod kierownictwem Obajtka, bo za rządów Tuska firma wypracowała zaledwie 4,1 mld zł zysku netto. Tak drenaż finansów spółki na kwotę ponad 40 mld zł oznacza, że wielkie inwestycje realizowane przez firmę takie jak Olefiny, farmę wiatrową na Bałtyku, SMR-y, dwie elektrownie gazowe, czy inwestycje w wydobycie zostaną znacząco spowolnione, a to położy się głębokim cieniem na jej rozwoju.

A więc mamy do czynienia z klasycznym zarzynaniem kury znoszącej złote jaja, zgodnie z zasadą rządów Tuska, po nas choćby potop.

»» Więcej o sytuacji budżetu w komentarzu dr. Zbigniewa Kuźmiuka czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Sytuacja budżetu musi być dramatyczna, skoro koalicja 13 grudnia, uchwala nowy podatek w 48 godzin

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