Radna KO. Zarobiła 600 tys. zł w rok

Korupcja, gigantyczne zarobki, to temat powszechny i dobrze znany w KO. Dopiero przypadki nagłośnione przez dziennikarzy stają się tematem numer jeden w mediach. Teraz wychodzi na jaw sprawa dochodów Elżbiety Lanc — wieloletniej działaczki Platformy Obywatelskiej i radnej sejmiku mazowieckiego. Elżbieta Lanc miała zarobić ponad 600 tys. zł w rok.

Pani Elżbieta Lanc odpowiadała za obszar zdrowia jako członkini zarządu województwa mazowieckiego. Z jej danych z oświadczenia majątkowego wynika, że w 2025 roku zarobiła ponad 600 000 zł. Jakim cudem?

Pieniądze z publicznej puli

Z danych zawartych w oświadczeniu majątkowym, na które powołuje się portal wpolityce.pl , wynika, że w 2025 roku jej łączne dochody mogły przekroczyć 600 tys. zł. Kwota ta obejmuje jednak kilka różnych źródeł finansowania, a nie jedno wynagrodzenie.

Największe pozycje dochodów miały obejmować m.in.:

-> ok. 292 718 zł jako członek zarządu Szpitala Wolskiego

-> ok. 44 500 zł* z Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji

-> ok. 66 517 zł z rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie

-> ok. 16 676 zł diety z sejmiku województwa mazowieckiego

-> ok. 58 702 zł z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

-> ok. 146 814 zł z emerytury

Pani Polonistka

Elżbieta Lanc z wykształcenia jest polonistką. Jej kariera zawodowa była w dużej mierze związana z administracją samorządową i pełnieniem funkcji publicznych, w tym w obszarze ochrony zdrowia jako członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Pieniędzy nie ma dla zwykłych potrzebujących pacjentów

Luka w budżecie NFZ siegać w tym roku może 18–23 mld zł.

W praktyce niedobory finansowe przekładają się na konkretne ograniczenia w systemie:

- odwoływane i przesuwane są planowane zabiegi pacjentów, szczególnie w chirurgii ortopedycznej, naczyniowej i okulistyce,

- wstrzymywane są przyjęć do części oddziałów po wyczerpaniu limitów kontraktów,

- ograniczane są liczby świadczeń w ramach NFZ w trakcie roku,

- wydłużane są kolejki do specjalistów i diagnostyki,

- aneksuje się kontrakty w trakcie roku budżetowego, gdy środki się kończą.

Komentarze

„Wiewiórki na mieście ćwierkają, że Szpital Południowy nie jest jedynym szpitalem, z którego Koalicja Obywatelska urządziła sobie prywatny folwark.

Warto wziąć pod lupę także Szpital Wolski, w którym od 2024 roku synekurę jako członek zarządu ma Elżbieta Lanc z KO (wcześniej wiele lat była u Adama Struzika jako członek zarządu Mazowsza).” - podaje na platfromie X Michał Sopiński doktor nauk prawnych - Uniwersytet Warszawski

„🔥 Pożar się rozprzestrzenia 🔥

Macki ośmiornicy KO sięgają dalej niż nam się wydawało - doją państwo na potęgę, oszukują, sobie przyznają przywilej i rozdają publiczną kasę, gardząc zwykłymi Polakami. By żyło się lepiej… Nadzwyczajnej kaście polityków KO z saloników dla VIPów 😠” - ujawnia Oskar Szafarowicz, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

wpolityce, x, jb

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wpolityce, jb