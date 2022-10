Czas na piątą edycję konkursu dla podróżników - ruszają V Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów!

Organizowana przez Polską Organizację Turystyczną (POT) akcja skierowana jest do twórców, którzy swoje relacje z podróży przedstawiają w formie wideo

Celem konkursu jest promocja krajowej turystyki, zdrowego trybu życia oraz ograniczenie szkodliwego wpływu turystów na środowisko. Na każdego z finalistów czekają nagrody pieniężne.

Tegoroczne Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów to konkurs dla wszystkich promujących walory Polski. Szczególnie nakierowany jest na tych, którzy tworząc filmy w YouTube, ukazują lokalne atrakcje, mało znane smaki kuchni regionalnych, miejsca przyjazne rodzinom i dzieciom czy nieskażoną przyrodę. Innymi słowy, starają się szczególnie skierować uwagę na mniej znane i wciąż czekające na odkrycie zakątki Polski.

Do tegorocznej edycji Polska Organizacja Turystyczna zaprasza twórców, których kanały na YouTube mają minimum 1 000 subskrybentów, a na Facebooku i Instagramie obserwuje ich minimum 1 tys. osób.

-Materiały video w ciągu ostatnich lat bezapelacyjnie zdominowały internet. Sympatyków takiej formy prezentacji treści znaleźć można w każdej grupie wiekowej. Wytworzyła się swoista więź między widzami i autorami-podróżnikami, co z kolei przełożyło się na ogromny wpływ na wybory turystyczne. Elastycznie, zgodnie z dzisiejszymi trendami zdecydowaliśmy się na zmianę formatu dotychczasowego konkursu, a punkt ciężkości przenieśliśmy na vlogi. Zachęcam twórców do udziału w Turystycznych Mistrzostwach Vlogerów oraz ukazania jak najszerszemu gronu walorów naszego kraju – mówił prezes POT Rafał Szmytke.

W pierwszym etapie YouTuberzy mogą zgłaszać swój udział w Mistrzostwach wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej mistrzostwablogerow.polska.travel. Oceną zgłoszeń zajmie się specjalnie powołane Jury. 16 twórców, którzy uzyskają najwyższe oceny, awansuje do drugiego etapu, w ramach którego każdy vloger będzie miał za zadanie przygotować i opublikować dwa materiały wideo, jak również przygotować relację z wyprawy po danym regionie w prowadzonych przez siebie kanałach mediów społecznościowych. Za awans do najlepszej szesnastki uczestnicy otrzymają honoraria w wysokości 5 000 zł netto. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada br. do godz. 23:59.

Udział w Turystycznych Mistrzostwach Blogerów to niesamowita przygoda oraz możliwość sprawdzenia samych siebie. Dla nas był to bardzo intensywny czas, wymagający wiele pracy, który jednak dał nam ogrom radości związanej z podróżowaniem oraz licznymi interakcjami z odbiorcami naszego bloga i mediów społecznościowych – komentują udział w Konkursie Justi i Krystek, autorzy bloga Hasające Zające – zwycięzcy IV edycji Akcji.

Nagrody dla zwycięzców V Turystycznych Mistrzostw Vlogerów:

• Laureat 1 miejsca – nagroda główna o wartości 15 000 zł,

• Laureat 2 miejsca – nagroda o wartości 8 000 zł,

• Laureat 3 miejsca – nagroda o wartości 5 000 zł.

Szczegóły i regulamin konkursu: https://mistrzostwablogerow.polska.travel/