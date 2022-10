Broń łatwiej dostępna? Polacy się tego boją!

57,3 proc. badanych uważa, że ułatwienie dostępu do broni palnej zmniejszy poczucie bezpieczeństwa - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”. 18,1 proc. będzie się czuć bezpieczniej.

Ankietowanych zapytano, w jaki sposób ułatwienie dostępu do broni palnej wpłynie na ich poczucie bezpieczeństwa. 57,3 proc. badanych uznało, że zmniejszy to ich poczucie bezpieczeństwa. 18,1 proc. będzie się czuć bezpieczniej. Według 15,4 proc. łatwiejszy dostęp do broni nie będzie miał wpływu na poczucie bezpieczeństwa, natomiast 9,2 proc. pytanych nie ma zdania.

Gazeta przypomina, że o liberalizacji dostępu do broni od wielu miesięcy dyskutują politycy Zjednoczonej Prawicy oraz ugrupowania Kukiz’15. Przedstawiają projekty nowelizacji ustawy o broni i amunicji.

Z badania wynika, że zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa po ewentualnej liberalizacji dostępu do broni najbardziej obawiają się zwolennicy opozycji (65 proc.), osoby o poglądach lewicowych (83 proc.), ale też kobiety (68 proc.) i ludzie młodzi – do 29. roku życia (74 proc.). Co ciekawe - zauważa dziennik - osoby te czerpią informacje o wydarzeniach w Polsce i na świecie przeważnie z Instagrama (83 proc.) lub TikToka (91 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 października br. na grupie 1100 respondentów metodą CATI.

PAP/ as/