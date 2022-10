Nie tylko Chiny, ale i Kazachstan zapowiedział zmiany w doktrynie militarnej

Nowa doktryna militarna Kazachstanu ma odpowiadać na nowe zagrożenia oraz ryzyko związane z bronią masowego rażenia

Minister obrony narodowej jak i prezydent Kazachstanu oznajmili, że zostaną wprowadzone zmiany w dotychczasowej doktrynie militarnej państwa. Z uwagi na postępujące zagrożenie związane z bronią masowego rażenia oraz zwiększeniem jej potencjału na świecie, rząd uznał, że konieczne jest podjęcie działań w obrębie kazachstańskich sił zbrojnych. W zatwierdzonych przez prezydenta Kassym-Jomart Tokayev dokumentach, za istotne ryzyko została uznana także możliwość cyberataku. Nie tylko wobec obiektów militarnych, ale także infrastruktury użytku publicznego oraz całości „potencjału militarno-gospodarczego” państwa.

Kolejnym czynnikiem ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego została uznana propaganda, szerzona przez media masowego przekazu. Nie tylko radio i telewizja, ale także internetowe platformy społecznościowe.

Minister obrony narodowej pragnie także wzmocnić możliwości obrony terytorialnej. Regionalne oddziały mają zostać wyposażone w lepszy sprzęt bojowy, a także poprawie ma ulec infrastruktura. Działania te mają zapobiec atakom terrorystycznym, sabotażom oraz działalności separatystów.

I chociaż już te informacje są bardzo ciekawe, tak na tym nie koniec. Kazachstan ma bowiem zdywersyfikować również liczbę partnerów handlowych w obrębie sprzętu bojowego. Nowa doktryna ma zapewnić:

Obopólnie korzystną kooperację z zagranicznymi firmami w zakresie dostaw nowoczesnej broni oraz sprzętu wojskowego, co stworzy podstawy dla transferu technologii i umożliwi w przyszłości utworzenie nowych spółek w Kazachstanie, które będą produkowały zaawansowane systemy uzbrojenia.

Dlaczego informacje te są tak interesujące?

Po pierwsze, wiele zagrożeń wymienionych przez ministra obrony narodowej idealnie odnoszą się do tego, jak działa Rosja. Połączenie propagandy przy użyciu „farm trolli” oraz wykorzystywanie ruchów separatystycznych poprzez ich nielegalne finansowanie to czołowe działania Moskwy na Ukrainie. I to właśnie przeciw takim działaniom Kazachstan ma zamiar się bronić.

Po drugie zaś, dywersyfikacja partnerów handlowych w zakresie uzbrojenia to krok od uniezależnienia się w tej kwestii od Rosji. Dotychczas, duża część uzbrojenia kazachstańskich sił zbrojnych pochodziła właśnie z Rosji. Chociaż nowa doktryna wcale nie wyklucza dalszej kooperacji z Moskwą, tak niewątpliwie jest to krok w stronę dywersyfikacji oraz w przyszłości – do niezależności.

Jest to także kolejne z działań Kazachstanu w ostatnim czasie, które mogą zostać uznane jako nieprzychylne wobec Rosji. Jednak w obliczu faktu, że Kazachstan ma za sąsiadów Rosję oraz Chiny, trudno się dziwić, że tamtejsze władze obawiają się napaści militarnej ze strony państw ościennych.

