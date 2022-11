Unia Europejska zacieśnia współpracę z Kazachstanem

Transformacja energetyczna ku gospodarce niskoemisyjnej nakłania Unię Europejską do coraz bliższej współpracy z Kazachstanem

Rząd kazachstański niedawno rozpoczął budowę jednej z największych fabryk wodoru na świecie. Odpowiedzialna za to firma Svevind zapowiada, że do 2032 Kazachstan będzie w stanie produkować przynajmniej 2 miliony ton wodoru. Całość procesu będzie zasilana przez energię wiatrową i słoneczną, tak więc produkcja będzie niskoemisyjna. Planuje się, by większość wodoru na eksport trafiała na rynek europejski.

Na tym jednak współpraca z Kazachstanem nie ustaje. Na niedawnym szczycie klimatycznym, Ursula von der Leyen ogłosiła, że UE planuje również import surowców z Kazachstanu.

Bezpieczne, stałe dostawy surowców, przetworzonych materiałów i wodoru są podstawą pod budowę nowych, niskoemisyjnych gospodarek, odchodząc jednocześnie od naszego uzależnienia od paliw kopalnych – oznajmiła Ursula von der Leyen.

Co Europa uzyska na współpracy z Kazachstanem?

Przede wszystkim Unii Europejskiej jako całości zależy na dostawach wodoru. Plany zakazu sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku oznacza, że nowe pojazdy będą samochodami elektrycznymi lub wodorowymi.

Drugim ważnym aspektem dla UE są rzadkie metale, które można znaleźć na terenie Kazachstanu. Chodzi przede wszystkim o lit, kobalt oraz polikrzem. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że na terenie Kazachstanu można znaleźć bogate złoża litu, który jest niezbędny do budowy akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Jednocześnie, rząd w Astanie nie oszczędza na nowych projektach. Wspomniany już projekt z grupą Svevind opiewa na sumę około 50 miliardów dolarów, będąc jedną z największych tego typu inwestycji na świecie.

Co Kazachstan uzyska na współpracy z Europą?

Rząd kazachstański doskonale zdaje sobie sprawę, że wcześniej czy później czerpanie zysków z paliw kopalnych przestanie być możliwe, a przynajmniej zostanie znacznie ograniczone. Napływ nowych technologii z Europy umożliwi temu państwu na zostanie jednym z liderów w eksporcie ekologicznych rozwiązań w zakresie energetyki oraz transportu.

Jednocześnie, nowe projekty gospodarcze omijają obłożoną sankcjami Rosję. Kazachstan dzięki temu coraz mocniej uniezależnia się od Rosji, wysuwając się coraz mocniej na pozycję jednego z regionalnych liderów gospodarczych.

Na dzień dzisiejszy, Astana nie jest samodzielnie wydobyć ponad 50 milionów ton metrycznych litu, jaki znajduje się na jego terenie. Jednak inwestycje z Unii Europejskiej mogą to zmienić, co będzie oznaczało, że Kazachstan może stać się jednym z największych eksporterów litu.

Źródło: Eurasianet