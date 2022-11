Daktela kupiła udziały w Coworkers.ai, aby budować chatboty

Systemy Contact Center do obsługi klienta stają się coraz bardziej popularnym narzędziem dla biznesów. Zarząd Dakteli, oprogramowania pierwszego wyboru w Czechach, postanowił zglobalizować firmę i postawił sobie za cel stać się częścią grupy dziesięciu wiodących światowych firm. Pomaga w tym sztuczna inteligencja firmy Coworkers.ai, której 51% udziału wykupiła Daktela. Pozostałe części firmy zostaną podzielone między współzałożycieli Luboš Urbančok, Tomáš Lysek, Pavel Černý i firmę Artin

Obie firmy doskonale się uzupełniają - Daktela dostarcza własne oprogramowanie do zarządzania doświadczeniami klientów i komunikacją wewnętrzną, a nowy partner opracowuje inteligentne chatboty i boty głosowe.

Nasza strategia przejęć składa się z dwóch części. Poszukujemy firm o podobnym profilu na tych rynkach zagranicznych, na których nie jesteśmy dziś obecni lub gdzie zaczynamy działalność. Drugi rodzaj to akwizycje technologiczne, które pomogą nam w zasadniczym ulepszeniu portfolio produktowego i skalowaniu podstawowej działalności. Doskonałym przykładem jest Coworkers.ai. Sztuczna inteligencja nie jest już dziś modnym hasłem, a za kilka lat stanie się niezbędną rzeczywistością w firmach – wyjaśnia David Hájek, współzałożyciel i szef globalnej ekspansji w Dakteli.

Produkt Coworkes - na czym polega?

Coworkers.ai powstało w 2019 roku, oddzielając się od firmy Artin. Od tego czasu udało im się współpracować m.in. z Komerční banka, Kooperativa, Generali, stavebnini DEK czy supermarketem internetowym Košík.cz. Brneński startup zdołał stworzyć własną technologię przetwarzania języka naturalnego opartą na sztucznej inteligencji.

Dzięki temu nasze boty głosowe i chatboty są znacznie inteligentniejsze niż inne i mogą rozwiązywać nawet bardziej złożone żądania. Jednocześnie jednak jesteśmy platformą low-code, co oznacza, że wdrożeniem w firmie może zająć się praktycznie każdy, nawet bez wiedzy programistycznej – opisuje produkt, współzałożyciel firmy Luboš Urbančok.

W 2021 roku obroty startupu wyniosły około dziesięciu milionów koron. Oprócz Czech, firma działa również w sąsiedniej Słowacji, gdzie z jej rozwiązań korzysta m.in. największy operator komórkowy Orange. „Wierzymy, że strategiczne połączenie z Daktela pomoże nam się rozwijać, ponieważ zaoferujemy naszą technologię obecnym klientom Dakteli” - uważa Urbančok.

AI zaoszczędzi dziesiątki mld dol.

Strategia Dakteli koresponduje z niedawną analizą Gartnera, według której do 2026 roku dziesięć procent komunikacji z klientami i firmą powinno zostać zautomatyzowane, dzięki wykorzystaniu systemów AI. To może pomóc zaoszczędzić firmom około 80 miliardów dolarów.

Daktela obsługuje obecnie ponad tysiąc film. Dzięki natywnemu wsparciu aplikacji, firmy mogą dbać o swoich klientów łącząc wszystkie dostępne kanały komunikacji, takie jak połączenia telefoniczne, e-mail, SMS, czat internetowy, Messenger, Instagram, WhatsApp czy Viber. Oprócz Czech, firma Daktela prowadzi również oddziały w Słowacji, Polsce, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Dubaju, Filipinach, a od niedawna także w Słowenii i Rumunii. Jej udziały należą również do grupy inwestycyjnej Sandberg Capital, a obroty firmy w ubiegłym roku sięgnęły 253 mln koron.

Jeśli chodzi o Coworkers.ai, jej siedziba pozostanie w Brnie, dokąd przeniosą się również niektórzy programiści Dakteli. Obecne kierownictwo nadal będzie rozwijać aplikacje. Jednocześnie otwiera to dla Dakteli szansę na zbudowanie centrum rozwoju w drugim co do wielkości mieście w Czechach i szerszą rekrutację utalentowanych programistów.

Czytaj też: Gospodarka Niemiec kuleje. Stąd nagły zwrot w stronę Chin?

Daktela, PAP MediaRoom, mt