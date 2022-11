Egipt, szczyt COP27. Prezydent powie o kryzysie w energetyce

Prezydent Andrzej Duda podczas szczytu COP27 poruszy kwestie związane m.in. z bezpieczeństwem energetycznym, ochroną środowiska i sprawiedliwą transformacją - zapowiedział w niedzielę doradca prezydenta ds. klimatu Paweł Sałek. Dodał, że pojawi się też wątek ukraiński

W niedzielę w egipskim Sharm El-Sheikh rozpocznie się Konferencja stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP27). Na tegorocznej konferencji dyskusja ma koncentrować się na potrzebach i zobowiązaniach finansowych, w tym na kształtowaniu narzędzi potrzebnych do reakcji na szkody, jakie powstają w związku ze zmianami klimatu. Polskę na szczycie reprezentował będzie prezydent Andrzej Duda.

Na briefingu prasowym przed wylotem polskiej delegacji do Egiptu, doradca prezydenta ds. klimatu Paweł Sałek powiedział, że Andrzej Duda podejmując decyzję o udziale w COP27 wziął pod uwagę kilka kwestii.

Po pierwsze to, że Polska cały czas powinna być i jest w głównym nurcie debaty na temat zmian klimatycznych. Ale te kwestie klimatyczne, środowiskowe dzisiaj w bardzo mocny sposób są powiązane także z kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa dostaw, kwestiami żywnościowymi (…). Dlatego też prezydent uznał, że konieczna jest - także pod kątem kwestii ogólnie mówiąc ukraińskiej - obecność na tym globalnym spotkaniu - mówił Sałek.

Zaznaczył, że w spotkaniu w Egipcie będą uczestniczyć wszystkie państwa Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, których jest blisko 200. (To) też będzie dobry moment do dyskusji o kwestiach środowiskowych, klimatycznych, ale także dyskusji o tej dużej, wielkiej, szczególnie globalnej polityce międzynarodowej i tych problemach, które dzisiaj dotykają świat - podkreślił Sałek.

Przekazał, że w swoim wystąpieniu Andrzej Duda będzie podnosił kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, z bezpieczeństwem dostaw, z dbałością o ochronę środowiska, efektywnością energetyczną, czyli oszczędzaniem energii. Sałek zapowiedział, że w wystąpieniu prezydenta „dodatkowo pojawi się też informacja związana z wątkiem ukraińskim”.

Ważnym elementem tego spotkania jest to, co jest polską myślą i polskim urobkiem w dziedzinie polityki klimatycznej na poziomie konwencji - to jest kwestia naszej propozycji, propozycji pana prezydenta, którą zaproponował w roku 2018 na COP24 w Katowicach, gdzie właśnie prezydent Andrzej Duda wyszedł z tzw. koncepcją sprawiedliwej transformacji - zaznaczył Sałek.