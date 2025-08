Będzie łatwiej o kredyt – deklarują banki

W II kwartale 2025 r. banki złagodziły politykę kredytową, w III kwartale 2025 r. zamierzają utrzymać kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i kontynuować łagodzenie dla gospodarstw domowych – podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski opublikował informację o sytuacji na rynku kredytowym, zawierającą wyniki ankiety wśród przewodniczących komitetów kredytowych w bankach.

„W II kwartale 2025 r. banki złagodziły politykę kredytową oraz zanotowały wzrost popytu we wszystkich segmentach rynku kredytowego. Do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów przyczynił się głównie wzrost presji konkurencyjnej ze strony innych banków. Obniżenie stóp procentowych NBP było dodatkowym powodem złagodzenia kryteriów udzielania kredytów dla gospodarstw domowych i jednocześnie wspierało popyt na kredyty” – podał NBP w poniedziałkowej informacji.

Łagodzenie przez zmniejszanie marży kredytowej

Banki – według NBP – łagodziły warunki kredytowania poprzez zmniejszanie marży kredytowej. Dotyczyło to najczęściej kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych.

„W III kwartale 2025 r. banki zamierzają utrzymać dotychczasowe kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i kontynuować łagodzenie dla gospodarstw domowych. Oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów, z wyjątkiem krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw” – czytamy w raporcie banku centralnego.

Bank centralny poinformował, że w II kw. banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i zmniejszyły marże. W efekcie – a także wskutek prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym i obniżki stopy referencyjnej NBP – odnotowały one duży wzrost popytu. Także w III kw. banki oczekują wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe – ale już nie w takiej skali jak w kwartał wcześniej.

Z rezultatów ankiety wynika, że także w przypadku kredytów konsumpcyjnych udzielanych gospodarstwom domowym w II kw. br. doszło do złagodzenia warunków udzielania finansowania, w tym do obniżki marż kredytowych. Odnotowały też wzrost popytu na ten rodzaj kredytu, co uzasadniają poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i wzrostu zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku. Banki liczą, że także w III kw. nastąpi wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne oczekiwany przez większość banków.

Poprawa jakości portfela kredytowego w przypadku dużych firm i MSP

Jak podał NBP, w II kwartale banki złagodziły kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw i MSP (małych i średnich firm) oraz warunków polityki kredytowej poprzez zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu i obniżenie wymagań co do jego zabezpieczenia. Przyczynami tych zmian były poprawa jakości portfela kredytowego i wzrost presji konkurencyjnej ze strony innych banków. Z ankiety wynika także, że banki zanotowały wzrost popytu na wszystkie rodzaje kredytów, szczególnie ze strony MSP, w wyniku wzrostu zapotrzebowania na finansowanie fuzji i przejęć, inwestycji oraz kapitału obrotowego. Banki oczekują, że popyt na kredyt ze strony firm będzie rósł także w III kw. 2025 r., zwłaszcza ze strony MSP.

PAP, sek

