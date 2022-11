Rosjanie znów będą strzelać do cywilów!

Rosyjskie siły przygotowują prowokacyjne ostrzały osiedli mieszkaniowych w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by oskarżyć o nie Siły Zbrojne Ukrainy - podaje w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy (HUR)

Mieszkańcy okupowanej części obwodu chersońskiego korzystający z usług rosyjskich operatorów otrzymują SMS-y, w których są informowani o rzekomym zamiarze przeprowadzenia zmasowanego artyleryjskiego ostrzału infrastruktury cywilnej przez ukraińskie siły - pisze wywiad.

Mieszkańcy są wzywani do wyjazdu na lewy brzeg Dniepru. Ostrzega się ich też, że w ciągu doby ogłoszona będzie godzina policyjna.

„Jest to wysoce prawdopodobne, że w najbliższych dniach przeprowadzone zostaną prowokacyjne ostrzały osiedli mieszkaniowych, by oskarżyć o to ukraińskie siły obrony” - dodaje HUR. Nie wyklucza też przybycia na prawy brzeg Dniepru kolejnych rosyjskich sił

https://t.me/DIUkraine/1620 .

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Na Ukrainę dotarły systemy obrony powietrznej NASAMS i Aspide

CZYTAJ TEŻ: Niemcy: Kolejny atak na ośrodek dla uchodźców z Ukrainy