Zmasowany atak hakerski jednostki GRU 26165 na Polskę!

Ok. 400 kamer w Polsce zostało zhakowanych przez rosyjski wywiad wojskowy w celu szpiegowania i zakłócania transportu pomocy humanitarnej z krajów zachodnich do Ukrainy – podał dziennik „Guardian”, powołując się na brytyjskie służby wywiadowcze.

Wielka Brytania i jej sojusznicy, w tym Polska i USA, w środę wydali ostrzeżenie przed opłaconymi przez Rosję kampaniami cybernetycznymi przeciw organizacjom humanitarnym, które dostarczają wsparcie dla Ukrainy.

Brytyjskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC) ujawniło działalność rosyjskiej jednostki GRU 26165 (Głównego Zarządu Wywiadowczego), która obejmowała m.in. ataki na kamery podłączone do internetu znajdujące się na przejściach granicznych, a także w pobliżu instalacji wojskowych. Były to prawdopodobnie zarówno kamery prywatne, jak i monitoring miejski.

Rosjanie włamali się do 10 tys. kamer w Europie

Jak pisze brytyjski dziennik, w pobliżu „obiektów wojskowych i stacji kolejowych (Rosjanie) uzyskali dostęp do ok. 10 tys. kamer, aby śledzić przemieszczanie się pomocy do Ukrainy„, z czego 80 proc. znajdowało się w Ukrainie, 10 proc. w Rumunii, 4 proc. w Polsce, 2,8 proc. na Węgrzech i 1,7 proc. na Słowacji. Nie podano lokalizacji zhakowanych kamer. Ataki miały polegać na dostępie do pojedynczych klatek filmowych, a nie ciągłego zapisu wideo.

Ponadto jednostka GRU dokonywała włamań do skrzynek mailowych w celu wysyłania listów (wiadomości phishingowych) zawierających pornografię i fałszywe dane, by ten sposób zdobyć hasła do kont i włamywać się do systemów internetowych. E-maile były zazwyczaj pisane w ojczystym języku odbiorcy i kierowane wyłącznie do niego.

W oświadczeniu wydanym przez NCSC stwierdzono, że rosyjskie ataki miały dotknąć także sektor obronny, usługi informatyczne, transport morski, lotniska, porty i systemy zarządzania ruchem lotniczym w wielu państwach należących do NATO.

Ostrzeżenie zostało wydane przez Wielką Brytanię wspólnie z Polską, USA, Niemcami, Czechami, Australią, Kanadą, Danią, Estonią, Francją i Holandią. NCSC zapowiedziało, że w najbliższym czasie zostanie m.in. zwiększony monitoring sieci oraz aktualizacja zabezpieczeń internetowych.

PAP, sek

