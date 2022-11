Na Wyspach już płacz: będą wyższe podatki

Minister finansów Wielkiej Brytanii Kwasi Kwarteng powraca w piątek z podróży służbowej do kraju, w którym rośnie presja na rząd Liz Truss, by zerwać z polityką gospodarczą, która wywołała zamieszanie na rynkach finansowych. Rząd ponownie analizuje pakiet cięć podatkowych, które zmusiły Bank Anglii do interwencji i spowodowały wzrost kosztów pożyczek