Jak działa ulga podatkowa dla młodych?

Osoby poniżej 26. roku życia nie płacą podatku od dochodów z pracy najemnej, jeśli nie przekroczyły one 85 528 zł – przypomina w środę MF. Resort zaznacza, że ulga dla młodych nie obejmuje dochodów z działalności gospodarczej.

W środę Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą ulgi dla młodych, z której skorzystać mogą podatnicy poniżej 26. roku życia. MF przypomniało, że za zeszły rok wszyscy podatnicy muszą się rozliczyć do 30 kwietnia.

MF wyjaśniło, że ulga dla młodych obejmuje dochody uzyskane w kraju i za granicą. Chodzi o dochody z pracy na etacie, z umów zlecenia, z praktyk absolwenckich, ze stażu uczniowskiego oraz z zasiłku macierzyńskiego. Podatku nie trzeba płacić od dochodów, które są nie wyższe niż 85 528 zł w roku podatkowym.

„Jeśli skończyłeś 26 lat w trakcie ubiegłego roku, to zwolnione od podatku do wysokości 85 528 zł są wymienione przychody uzyskane do dnia 26. urodzin” – poinformował MF.