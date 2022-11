Cieszyński: Rozpoczynamy elektroniczne wydawanie paszportów

Pierwsze paszporty w nowym systemie został skutecznie wydane. Dzisiaj będzie pierwsze „przetarcie” nowej wersji już w urzędach z obywatelami - poinformował w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Dodał, że docelowo paszport trafi do aplikacji mObywatel

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński pytany był w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to, czy działa już zapowiadany elektroniczne system wydawania paszportów.

Pierwsze paszporty w nowym systemie został skutecznie wydane, wydrukowane, spersonalizowane tak, że system już funkcjonuje. Dzisiaj będzie pierwsze „przetarcie” w nowej wersji już w urzędach z obywatelami, z klientami, którzy będą mogli z tego systemu skorzystać - poinformował Janusz Cieszyński. Podkreślił, że „ten system to są kolejne uproszczenia”. Już nie trzeba będzie wypełniać papierowego wniosku. Ten wniosek będzie wypełniony przez urząd, no, bo urząd dysponuje naszymi danymi z rejestru. My damy zdjęcie, odciski palców, podpis i w oparciu o to zostanie nam wydany dokument. W urzędzie będzie szybciej - zaznaczył Cieszyński.

Zwrócił uwagę, że, poza tym będzie też możliwość udostępnienia kolejnych usług w oparciu o ten system.

Już dzisiaj funkcjonuje rejestr dowodów osobistych i w analogiczny sposób będzie funkcjonował rejestr dokumentów paszportowych. Każdy, kto ma dowód osobisty może zobaczyć jak wyglądały jego plastikowe dowody kilka, a nawet kilkanaście lat wstecz. Taka sama możliwość będzie przy dokumentach paszportowych. Będziemy mieli też pełną informację, jaki jest status wydania naszego dokumentu. No i chcemy usługi z tym związane dodać do aplikacji mObywatel. Ta aplikacja mObywatel ma być takim pierwszym punktem kontaktu państwa z obywatelem - zaznaczył Cieszyński.

Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa pytany był też, czy paszport znajdzie się w tej aplikacji.

Docelowo będziemy mogli obejrzeć nasz paszport. (…) Wprowadzimy uznawalność tego elektronicznego dokumentu na równi z plastikowym - wskazał Cieszyński. Zaznaczył jednak, że co do zasady paszport najwięcej daje nam, kiedy próbujemy przekroczyć granicę i dodał, że, jeżeli chodzi o uznawanie elektronicznego paszportu za granicą „to już będzie kwestia zawierania konkretnych porozumień. Jest jeden kraj na świecie, który wprowadził w pełni elektroniczny paszport i to jest Ukraina”.

Janusz Cieszyński dopytywany był też w radiu, czy prowadzone są np. w Unii Europejskiej rozmowy dotyczące uznawalności tego dokumentu w wersji elektronicznej.

Polska razem z grupą innych krajów, które są zainteresowane cyfryzacją, upraszczaniem usług publicznych forsuje wprowadzanie kolejnych dokumentów, które będą mogły być uznawane w formie elektronicznej na terenie całej unii. To jest proces, który wymaga zgody wszystkich państw członkowskich. Na razie trwają pilotaże, które pozwolą kilku krajom pomiędzy sobą uznawać pewne dokumenty - stwierdził Cieszyński.

Poinformował również, że Polska, oprócz pilotaży na poziomie unijnym rusza też z projektem wspólnie z Ukrainą.

Ukraińskie prawo jazdy i dokumenty pojazdu będą mogły być uznawane w Polsce w postaci elektronicznej, a także w drugą stronę - analogiczne polskie na terytorium Ukrainy- powiedział Cieszyński.

Janusz Cieszyński przypomniał też, że od 22 lutego br. (dwa dni przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę) w Polsce obowiązuje trzeci z czterech stopni zagrożenia w cyberprzestrzeni.

„To oznacza, że zespoły, które odpowiadają za cyberbezpieczeństwo w instytucjach publicznych muszą być dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To wymusiło wejście w tryb ciągłej gotowości i to są doświadczenia, które z nami zostaną. Myślę, że jednym z wniosków jest, że to, co wprowadziliśmy dopiero w związku z tym, że podniesiony został poziom zagrożenia może powinno zostać z nami na stałe” - stwierdził Cieszyński.

