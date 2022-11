Wiemy kiedy będzie aktualizacja Wiedźmina 3!

Kapitalna wiadomość! CD Projekt RED właśnie podał, że Aktualizacja next-gen, na konsole najnowszej generacji, gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” pojawi się 14 grudnia i będzie bezpłatna dla każdego, kto już posiada grę. Spółka poinformowała o tym na LinkedIn

We wrześniu CD Projekt podał, że planuje wydanie gry „The Witcher: Wild Hunt: Complete Edition” w wersji next-gen w docelowym terminie w IV kw. 2022 r.

Gra i tak nadal potrafi zachwycać i bez dwóch zdań jest mistrzostwem na tak wielu płaszczyznach, że spokojnie można ją nazwać grą dekady oraz i tak wygląda pięknie na nowych konsolach nadal, ale… dekada od jej wydania niebawem dobiegnie końca, a biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości techniczne można spodziewać się dużo więcej.

Prawdopodobnie można się też spodziewać ponownego szału graczy na punkcie tego tytułu, tak jak niedawno miało to miejsce w przypadku ponownego napędzenia popularności dla Cyberpunk 2077 za pomocą bardzo dobrego anime na Netflixie. Liczba fanów Geralta na świecie jest już ogromna, a jeśli coś jest dobre, to jest do tego sentyment, czyli można na tym też zarobić.

Wiedźmin 3 ‘Krew i Wino’ / autor: screen Fratria

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

