Futurystyczny Mercedes niezmiennie atrakcją w Centrum Nauki Kopernik

Już ponad rok temu w warszawskim Centrum Nauki Kopernik otwarto pierwszą część wystawy „Przyszłość jest dziś. Cyfrowy Mózg?”, przybliżającą korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem cyfrowych technologii

Partnerem wystawy jest Mercedes-Benz, a jej motoryzacyjnym ambasadorem – koncepcyjny model F 015 Luxury In Motion, który wizualizuje elektryczną i autonomiczną przyszłość mobilności w wielkich miastach. Futurystyczny prototyp od samego początku wystawy cieszy się bardzo dużą popularnością wśród zwiedzających. Przez 13 miesięcy wystawę obejrzało już ponad 700 000 widzów.

Centrum Nauki Kopernik to największe centrum nauki w Polsce. Miejsce, gdzie można eksperymentować, samodzielnie poznawać świat oraz zjawiska, które nim rządzą. Jego misją jest inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

4 listopada 2021 r. w Koperniku ruszyła wystawa „Przyszłość jest dziś”. Jej pierwsza część pt. „Cyfrowy mózg?” jest poświęcona zagadnieniom związanym z cyfryzacją i sztuczną inteligencją. Kilkadziesiąt eksponatów przybliża korzyści i wyzwania związane z wykorzystywaniem cyfrowych technologii i wskazuje kierunki ich rozwoju. Zachęca przy tym do poszukiwania odpowiedzi na pytania o granice naszego bezpieczeństwa oraz komfortu w świecie jutra.

Oczywiście na wystawie nie mogło zabraknąć reprezentanta branży motoryzacyjnej. Wizję mobilności przyszłości obrazuje pojazd z Mercedes-Benz – marki, która jako najstarszy producent samochodów na świecie doskonale rozumie związek pomiędzy wynalazkiem automobilu a jego nieustannym doskonaleniem oraz kreowaniem i właściwym interpretowaniem trendów na przyszłość. Nieodłączną częścią tego procesu są auta koncepcyjne – to one pozwalają wizualizować obraz mobilności jutra i przecierać szlak dla rozwiązań seryjnych.

Gwiazdą wystawy „Przyszłość jest dziś” jest koncepcyjny Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion (z ang. luksus w ruchu), który przybliża wizję samochodu przyszłości jako autonomicznego azylu na kołach – lokalnie bezemisyjnego, w pełni bezpiecznego i komfortowego miejsca relaksu, pracy lub spotkań. Odpowiada on na wyzwania najbliższej przyszłości, na czele z zanieczyszczeniem powietrza, korkami oraz autonomicznym podróżowaniem. Pasażerowie mogą intuicyjnie sterować funkcjami pojazdu za pomocą gestów, ruchów gałek ocznych lub poprzez polecenia dotykowe. Korzystając z zasobów sztucznej inteligencji, F 015 uczy się zwyczajów swoich użytkowników, co potrafią już spotykane na ulicach modele Mercedes-Benz z systemem multimedialnym MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Jak mówi Katarzyna Nowicka, rzecznik Centrum Nauki Kopernik, koncepcyjny Mercedes to jeden z ulubionych eksponatów zwiedzających, którzy z ekscytacją zaglądają do wnętrza. I nic dziwnego, samochód ukazuje optymistyczny wariant przyszłości technologicznej.

Wszystkie eksponaty zgromadzone na wystawie nie tylko ukazują nowoczesne rozwiązania, ale także zachęcają do spojrzenia na nie w sposób krytyczny. Zwracają uwagę na relacje między osobistymi wartościami i wartościami innych ludzi. Skąd sztuczna inteligencja wie, o czym myślimy? Czy można zaprzyjaźnić się z robotem? Jak bardzo można zaufać maszynom? Gdzie szuka natchnienia komputerowy artysta? Na te pytania każdy musi znaleźć własne odpowiedzi.

24 listopada 2022 r. w Koperniku ruszy druga część wystawy „Przyszłość jest dziś”, pt. „Misja: Ziemia”. Trzecią część („Człowiek 2.0”) będzie można oglądać od 29 czerwca 2023 r.

Centrum Nauki Kopernik mieści się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.

Mat.Pras./KG