Rozerwany Nord Stream 2 kończy się w środku morza. Jest film

Zniszczenie rurociągu Nord Stream 1 i 2 w strefie ekonomicznej Danii jest niepodważalne. TV 2 z Bornholmu pokazał krótki film przedstawiający nitkę gazociągu rozerwaną w wyniku sabotażu, do które nikt się nie przyznał – czytamy na portalu Biznesalert.pl

Gazociąg Nord Stream 2 powstał w 2021 roku, by tłoczyć gaz z Rosji do Niemiec pomimo rosnącego oporu Europy Środkowo-Wschodniej i USA. Nie ruszył nigdy do pracy bo po ataku Rosji na Ukrainę z lutego 2022 roku jego certyfikacja została zamrożona w Niemczech, a Stany wprowadziły sankcje na jego właściciela Nord Stream 2 AG – informuje portal.

26 września doszło do eksplozji na rurach zarówno nieczynnego Nord Stream 2 jak i Nord Stream 1, przez którego obie nitki gaz płynął z Rosji do Niemiec. Trzy z czterech nitek magistrali zostały zniszczone wskutek sabotażu – do którego nikt jak dotąd się nie przyznał. Według Rosjan, druga nitka NS2 jest wciąż sprawna i nadaje się do przesyłu paliwa. Bardziej ostrożni Niemcy są odmiennego zdania.

rozerwany fragment Nord Stream 2 nagrany przez duńską TV2 / autor: screen/ film Prohibido Saber, Twitter

Film duńskiej telewizji TV2 nagrany podwodnym dronem przedstawia rozerwaną rurę, która kończy się w środku Bałtyku i nie widać przy niej dalszych zniszczonych fragmentów gazociągu. W przeważającej mierze Zachód podejrzewa, że sabotażu dokonała Rosja, tymczasem Rosja oskarża o wysadzenie gazociągu USA i Wielką Brytanię.

Czytaj też: Przywódcy Polski, Ukrainy i Niemiec: Rosja walczy głodząc

biznesalert.pl/mt