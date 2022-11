Jedz szpinak - bądź silny i zdrowy

Zmora i zarazem koszmar większości dzieci z okresu dzieciństwa. Szpinak na to niesłuszne miano zasłużył sobie głównie poprzez nieodpowiedni sposób podawania na stołówkach szkolnych.

Co innego, gdy jemy go pod najrozmaitszymi postaciami, na przykład sosu czy delikatnej kremowej pierzynki. Do szpinaku trzeba po prostu dorosnąć, a z pewnością nasz organizm nam za to podziękuję. Co kryją w sobie te małe, zielone listki?

Niskoenergetyczny

Szpinak należy do zielonych warzyw liściastych, które zawierają znikomą ilość kalorii na każde 100g produktu (23kcal/100g). Świetne sprawdza się w dietach odchudzających. Warto dodawać go jako wypełnienie sałatki, lub też przyrządzić z niego delikatny, kremowy sos, służący jako idealny dodatek do dania głównego. Genialnym pomysłem jest również zblanszowanie go na patelni z małą ilością dobrej jakości oliwy z oliwek, solą, pieprzem i koniecznie świeżo sprasowanym i wyciśniętym czosnkiem.

Bogactwo składników odżywczych

Odznacza się wysoką gęstością odżywczą, to znaczy, że w małej objętości dostarcza mnóstwo wartościowych witamin oraz składników mineralnych.

Witamina A

Pomimo, że jest on koloru zielonego, to zawiera dużo witaminy A, która ukryta jest przez zielony chlorofil obecny z zielonych warzywach liściastych.

Witamina C

Ta witamina nie znajduje się tylko w kwaśnych owocach. Szpinak także jest jej świetnym źródłem, dzięki czemu wspomożemy naszą odporność, przyspieszymy gojenie się ran oraz zapewnimy sobie ochronę przed wolnymi rodnikami.

Witamina K

Obecna w większości zielonych warzyw. Ta witamina wspiera krzepliwość krwi, dzięki czemu szybciej tworzy się skrzep.

Kwas foliowy

Szpinak polecany jest szczególnie kobietom ciężarnym. Zawarty w nim kwas foliowy odpowiada za prawidłowy rozwój płodu oraz chroni je przed rozwojem wad cewy nerwowej.

Żelazo

Żelazo niehemowe, bo o takim tu mowa wspiera transport tlenu do komórek całego ciała, przez co zapewniamy sobie jego prawidłowe funkcjonowanie.

Wapń

Ten pierwiastek odpowiada za utrzymanie odpowiedniej gęstości mineralnej kości. Na jego podaż powinny przede wszystkim zwrócić uwagę osoby starsze oraz młodzież w okresie dojrzewania. Zapobiega on takim chorobom jak krzywica, łamliwość kości oraz osteoporozie.

Przeciwutleniacze

Szpinak często określa się mianem „superfoods”, a to ze względu na całą gamę potrzebnych nam składników diety. Przeciwutleniacze neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników, zapewniają młodszy oraz jędrniejszy wygląd skóry, chronią przed stresem oksydacyjnym, a także pełnią prewencyjną rolę w ochronie przed nowotworami.

Błonnik

Błonnik w nim zawarty daje uczucie sytości oraz zmniejsza ogólna pulę zjedzonych kalorii w ciągu dnia. Dlatego też bardzo cenią go sobie osoby chcące zgubić parę kilogramów.

Szpinak można jeść zarówno na surowo, jaki i po obróbce termicznej. Świetnie sprawdza się jako dodatek do sałatek, zielonych koktajli, sosów oraz dodatków do dań głównych. Latem lepiej kupować świeże liście szpinaku, które znajdziemy w alejce z lodówkami. Zimą natomiast możemy cieszyć się jego mrożoną wersją, która po rozmrożeniu nadaje się nawet lepiej jako baza do makaronów i ryżu.

Filip Siódmiak

