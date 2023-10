Jak skutecznie zamrozić szpinak?

W domowej zamrażarce przechowujemy różne produkty spożywcze. Najczęściej jest to chleb, mięso, ryby, mieszanki warzyw czy na przykład - szpinak. Przeważnie kupujemy go jako mrożonkę. Co jednak, gdyby samemu podjąć się mrożenia szpinaku?

Co zawiera szpinak?

Zalicza się go jednego z najzdrowszych warzyw. Te niepozorne zielone liście skrywają w sobie wiele składników odżywczych. Szpinak jest także niskokaloryczny (23 kcal/100g) i dostarcza sporo błonnika. Jest bogatym źródłem minerałów, witamin i składników odżywczych, głównie żelaza oraz potasu. Ponadto dostarcza również cenne dla organizmu witaminy A, C, K1. Pełno w nim też przeciwutleniaczy, szczególnie luteiny, zeaksantyny i kwercetyny, które zwalczają wolne rodniki i zapobiegają wystąpieniu wielu groźnych chorób, w tym tych nowotworowych. Szpinak znalazł szerokie zastosowanie w kuchni. Można go jeść na surowo, gotować i dusić. Najczęściej wykorzystuje się go do sałatek, sosów, mięs czy koktajli.

Jak mrozić, aby zachował kolor jędrność oraz smak?

Po pierwsze będą nam potrzebne świeże, najlepiej młode liście szpinaku, bez uszkodzeń i przebarwień. Takie liście należy umyć i dokładnie wysuszyć. Można się wspomóc suszarką do sałaty lub ręcznikiem papierowym. Proces osuszania jest o tyle istotny, iż każda pozostałość wody na liściach wpływa na ich jędrność po rozmrożeniu. A co z kolorem? Tajemnica tkwi w specjalnej metodzie obróbki kulinarnej – blanszowaniu oraz hartowaniu. W tym celu zanurzamy liście na kilkanaście sekund we wrzątku, a po wyjęciu przekładamy je do zimnej wody, najlepiej z dodatkiem lodu. Zahartowany szpinak odkładamy do całkowitego wystygnięcia i ponownie osuszamy.

Jak przechowywać?

Do tego celu najlepiej nada się plastikowe i zamykane pudełko lub woreczki strunowe. Jednak wybierając woreczki zwróćmy uwagę, aby żaden inny produkt go nie przygniatał, ponieważ skutkuje to rozkruszeniem szpinaku. Czas jaki może one spędzić w domowej zamrażalce jest dosyć długi i wynosi 12 miesięcy.

Rozmrażanie

Dużo zależy od celu wykorzystania szpinaku. Jeżeli zamierzamy dodać do sałatki, położyć na kanapki lub spożyć na surowo, najlepiej rozmrozić go w lodówce. Poddany wysokiej temperaturze od razu po wyjęciu, może stracić swoją jędrność. Natomiast kiedy szpinak będzie stanowił element dania, to wrzucajmy do bezpośrednio do garnka lub patelni.

Filip Siódmiak