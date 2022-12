PGE i EBI dają dobry przykład jak wspierać transformację energetyczną

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisali umowę na finansowanie w kwocie 2,0 mld PLN, które wesprze strategiczny projekt Grupy PGE – rozwój i modernizację infrastruktury sieci dystrybucyjnej oraz jej integrację z odnawialnymi źródłami energii. Bezpośrednim beneficjentem finansowania będzie PGE Dystrybucja – spółka odpowiedzialna za segment dystrybucji w Grupie PGE

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje w linie, transformatory, łączność cyfrową, magazyny energii oraz nowoczesne opomiarowanie, co pozwoli przystosować sieć dystrybucyjną PGE do podłączania nowopowstających odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2022-2025. Projekt jest elementem realizacji strategii Grupy PGE, której jednym z kluczowych celów jest transformacja polskiej energetyki w kierunku zeroemisyjnym.

Współpraca PGE z EBI to dobry przykład dla wszystkich instytucji finansowych w Polsce, jak finansować transformację energetyczną. Pamiętajmy, że transformacja energetyki to nie tylko realizacja celów klimatycznych, ale również zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności polskiej energetyki. Niezbędnym elementem realizacji tej strategii są inwestycje w sieć dystrybucyjną. Zapewni to sprawne i skuteczne gospodarowanie wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, a także magazynowaniem i dostarczaniem jej klientom – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Dzięki pozyskanym z EBI środkom PGE przygotuje sieć do podłączenia realizowanych i planowanych inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Przyspieszenie transformacji energetycznej jest priorytetem, dlatego EBI i Komisja Europejska powołały inicjatywę RePowerEU, mającą za zadanie uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych i rozwój sektora energetycznego w UE w kierunku energetyki odnawialnej. Umowa z PGE przyspieszy transformację sektora energetycznego w Polsce. Projekty będą realizowane w województwach objętych polityką spójności UE, wzmacniając rynek pracy w tych regionach. Są to województwa: małopolskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie i mazowieckie.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prof. Teresa Czerwińska powiedziała:

Transformacja energetyczna jest priorytetem dla EBI gdyż jest kluczowym celem dla Polski i całej Unii Europejskiej. Dlatego z dumą wspieramy PGE Polską Grupę Energetyczną w jej strategicznym planie modernizacji i rozwoju sieci dystrybucyjnej. Nowoczesne sieci dystrybucyjne umożliwią integrację źródeł energii odnawialnej co wzmocni dywersyfikację sektora energetycznego w Polsce. EBI, jako bank UE, dołoży wszelkich starań by Polska i Europa mogły uniezależnić się od paliw kopalnych i jak najskuteczniej przeprowadzić transformację sektora energetycznego UE.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem energetycznym oraz producentem zielonej energii w Polsce, jak również krajowym liderem transformacji energetycznej. W strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz, jako jedna z pierwszych w regionie, ogłosiła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje m.in. budowę największych w kraju elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Do 2030 roku mają powstać dwie morskie farmy PGE o łącznej mocy 2,5 GW oraz co najmniej 1 GW po 2030 roku. Strategicznym celem PGE jest posiadanie co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w tej technologii do 2040 roku. Do 2030 roku Grupa PGE wybuduje także 3 GW nowych mocy w fotowoltaice, rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW, jak również wybuduje co najmniej 800 MW magazynów energii, zwiększając możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i poprawiając niezawodność zasilania. PGE jako pierwsza polska spółka energetyczna zobowiązała się do raportowania śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach.

Europejski Bank Inwestycyjny jest jednym z najważniejszych na świecie podmiotów finansujących działania w dziedzinie klimatu i zrównoważenia środowiskowego. W 2021 roku udział inwestycji EBI przeznaczonych na działania w dziedzinie klimatu i zrównoważenia środowiskowego wzrósł do 27,6 mld EUR. Jako bank klimatu Unii Europejskiej EBI zdecydowany jest wspierać Europejski Zielony Ład, pomagać Europie w dążeniu do tego, by do 2050 roku stała się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, oraz przyczyniać się do realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Promowanie spójności jest priorytetem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego od czasu jego powstania w 1958 r. W ostatnim długoterminowym budżecie Unii Europejskiej, w latach 2014-2020, Grupa EBI wsparła inwestycje o wartości około 630 mld EUR w regionach spójności, co odpowiada około 16% PKB Unii. Polska w 2021 r. była największym beneficjentem finansowania regionów spójności przez Grupę EBI – finansowanie to wyniosło 4,5 mld EUR. 23% tego finansowania zasiliło zrównoważoną transformację energetyczną w Polsce.