Miliard na energetyczne inwestycje

Enea zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu inwestycyjnego. Pozyskany 1 mld zł zostanie w całości przeznaczony na inwestycje w obszarze dystrybucji. Współfinansowane przez EBI inwestycje z zakresu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej obejmą lata 2023-2025 i będą realizowane w północno-zachodniej Polsce.

Pozyskany dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zawartej 22 grudnia, 1 mld zł zostanie w całości przeznaczony na zadania spółki dystrybucyjnej – Enei Operator.

Program inwestycyjny współfinansowany przez EBI obejmuje m.in.: modernizację i budowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia, o łącznej długości prawie 8 tys. km; podłączenie do sieci 140 tys. nowych klientów; zwiększenie mocy znamionowej transformatorów o 633 MVA; podłączenie 4,3 GW nowych mocy wytwórczych OZE; instalację 2 400 tys. inteligentnych liczników.

Paweł Majewski, prezes zarządu Enea SA / autor: materiały prasowe

Transformacja polskiej energetyki to nie tylko intensywna rozbudowa odnawialnych źródeł energii. To również wydajna sieć dystrybucyjna, gwarantująca stabilne oraz bezpieczne dostawy energii elektrycznej i dwukierunkowe przepływy. Pozyskanie kapitału finansowego dla realizacji naszych celów w obszarze dystrybucji przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości usług oraz pozwoli na zwiększenie potencjału sieci do przyłączania nowych OZE i ich integrację z siecią. W tym roku na inwestycje w obszarze dystrybucji przeznaczyliśmy już 1,7 mld zł – komentuje cytowany w komunikacie prasowym Paweł Majewski, prezes zarządu Enea SA.