PGE o projekcie jądrowym w Pątnowie. Jakie założenia?

PGE nie zakłada dziś konieczności pomocy publicznej dla projektu budowy wraz z ZE PAK i koreańskim KHNP elektrowni jądrowej w Pątnowie - poinformował w środę prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

„Zakładamy, że będzie to projekt czysto biznesowy (…) w formule project finance. Nie zakładamy dzisiaj pomocy publicznej dla tej inwestycji” - powiedział Wojciech Dąbrowski na konferencji wynikowej PGE za 2022 r. Podkreślił jednocześnie, że instytucje finansujące inwestycję będą musiały dostać zabezpieczenie w postaci kontraktu zabezpieczającego odbiór energii elektrycznej z elektrowni, np. w formule PPA.

„Naszym zdaniem w takiej formule to powinno dać się zrealizować. Mamy duże zainteresowanie światowych instytucji finansowych, w tym koreańskich” - mówił prezes PGE, dodając, że spółka potencjalnie może wziąć udział w kontrakcie zabezpieczającym odbiór energii.

Jak dodał Dąbrowski, dzisiejsze założenia projektu mówią o tym, że w 20 proc. będzie on finansowany ze środków własnych udziałowców, a w 70-80 proc. długiem.

Pod koniec 2022 r. koreański koncern energetyczny KEPCO, należący do niego dostawca i operator elektrowni jądrowych KHNP oraz szereg instytucji finansowych z Korei Płd. podpisali memorandum o współpracy przy finansowaniu zagranicznych projektów jądrowych. Sygnatariuszami dokumentu „Nuclear Power Plant Financing Team Korea” obok Kepco są państwowe Korea Development Bank, Export-Import Bank of Korea i Korea Trade Insurance Corporation, oraz banki komercyjne: Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, Nonghyup Bank i Hana Bank. Celem jest wzmocnienie współpracy w zakresie wspólnego finansowania zagranicznych projektów jądrowych.