Bank Pekao z „zielonym finansowaniem” dla PGE

Bank Pekao, w międzynarodowym konsorcjum banków, podpisał z PGE Polską Grupą Energetyczną umowę kredytową na łączną kwotę 2,33 mld zł. Finansowanie przeznaczone jest m.in. na strategiczne cele PGE zmierzające do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Koszt kredytu będzie zależny od ratingu ESG, przyznawanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję ratingową ds. ESG.

Bank Pekao, dla którego PGE jest wieloletnim klientem, jest jednym z trzech głównych kredytodawców w tej transakcji (łącznie konsorcjum stanowi sześć instytucji). Jest to pierwsze finansowanie udzielone PGE, które jest powiązane z zewnętrznym ratingiem ESG i jednocześnie wspiera transformację energetyczną PGE w kierunku ograniczenia śladu węglowego.

Dokładamy kolejną cegiełkę do naszego udziału w zielonej transformacji polskiej energetyki, wspierając tym razem największego polskiego producenta energii w rozbudowie odnawialnych źródeł energii i przyczyniając się przy okazji do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. To również kolejny krok w realizacji naszej strategii ESG – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

PAP/RO