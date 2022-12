Biden: Inflacja na dobrej drodze do powrotu na normalny poziom

Przywrócenie inflacji na normalny poziom może zająć trochę czasu, ale jesteśmy na dobrej drodze - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden, komentując najnowsze dane o wzroście cen. W listopadzie inflacja w USA spadła w ujęciu rocznym po raz piąty z rzędu, z 7,7 do 7,1 proc.

„W świecie, gdzie inflacja rosła w dwucyfrowym tempie w wielu dużych gospodarkach świata, inflacja w Ameryce spada” - stwierdził Biden podczas wystąpienia w Białym Domu na temat walki ze wzrostem cen. Prezydent zaznaczył, że według oficjalnych statystyk listopad był piątym z rzędu miesiącem, kiedy wskaźnik cen mierzony w ujęciu 12-miesięcznym obniżył się.

Jak podało we wtorek Biuro Statystyk Pracy, wskaźnik CPI-U wzrósł o 0,1 proc. z miesiąca na miesiąc i osiągnął poziom 7,1 proc. rok do roku. W październiku wzrost miesięczny wyniósł 0,4 proc., zaś roczny - 7,7 proc. To większe spowolnienie inflacji, niż średnia prognoz ekonomistów. Najbardziej podrożały ceny wynajmu mieszkań i żywności, zaś spadły m.in. energii i benzyny oraz samochodów używanych.