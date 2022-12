Święta w wyszukiwarce. Czego szukamy?

Dane z wyszukiwarki Google wskazują, że w tym roku wśród prezentów dominuje drobna elektronika, w tym szczególnie smartfony i smartwatche, ale wybieramy także perfumy czy premierowe gry na konsolę. Okazuje się, że wśród świątecznych filmów Grinch wyprzedził Kevina. Najpopularniejszą ozdobą są kurtyny świetlne, w ostatnim czasie szukaliśmy też przepisu na ciasto Dakłas. Przedstawiamy najświeższe dane dotyczące przygotowań Polaków i Polek do tegorocznych Świąt

Zakupy świątecznych prezentów (wzrost o 250%) rozpoczynamy już na początku listopada, zaś jego druga połowa i początek grudnia to czas przystrajania domów i mieszkań świątecznymi ozdobami (wzrost zainteresowania hasłem o 180%). Wtedy w wyszukiwarce na popularności zyskują też jarmarki bożonarodzeniowe, kalendarze adwentowe oraz świąteczne piosenki, filmy i ubrania (szczególnie piżamy i swetry świąteczne).

Wszystko, co „świąteczne”

W tygodniu przed Mikołajkami w tym roku hitem w wyszukiwarce były świąteczne paznokcie (wzrost wyszukiwań o 1500 proc.). Również wtedy znacznie wzrosło zainteresowanie piosenkami świątecznymi (tu królują niezmiennie hity: Last Christmas, Merry Christmas, Jingle Bells), które standardowo utrzymuje się do Świąt. Co ciekawe, w tym roku wyszukiwania dotyczące filmu Grinch przebiły w początkowym okresie przed Świętami hasła związane z filmem Kevin sam w domu. Dużą popularnością cieszyły się też kalendarze i lampiony adwentowe.

Prezenty: częściej dla taty niż dla mamy

W tym roku w Google widoczny jest wzrost zainteresowania drobnymi i tanimi prezentami dla rodziny. Najczęściej szukamy jednak pomysłów na prezenty dla dzieci, określając ich konkretny wiek, w następnej kolejności zapytania dotyczą członków rodziny, przy czym częściej pytamy o prezent dla taty niż dla mamy i o prezent dla męża niż o prezent dla żony. Grudzień to czas wigilii klasowych, co odzwierciedla w tym roku bardzo popularne hasło prezent dla kolegi/ koleżanki z klasy do 30 zł.

Prezenty: smartwatche i perfumy

Niekwestionowaną liderką wśród najpopularniejszych kategorii prezentów jest elektronika: smartfony i smartwatche (szczególnie damskie) oraz małe AGD i konsole. Jeszcze w okresie przed Mikołajkami szukaliśmy także gier planszowych, zabawek, biżuterii, klocków oraz książek. Bliżej Świąt większą popularnością cieszyły się już perfumy i odzież. W tym roku Polacy i Polki szukali także na prezenty gier na konsole, w szczególności RPG oraz motoryzacyjnych.

Kurtyna świetlna, a jak choinka to daglezja

Co roku obserwujemy zainteresowanie w Google inspiracjami na własnoręczne wykonanie ozdób świątecznych. W tym roku jednak prawdziwym hitem są kurtyny świetlne, które znacznie zyskały na popularności w ostatnim czasie. Oprócz żywych i sztucznych choinek duże zainteresowanie wzbudziły także konkretne gatunki (daglezja - wzrost o 380%) i wariacje: choinka na pniu. Wśród roślin, których w świątecznym okresie poszukujemy w wyszukiwarce znalazły się też: gwiazda betlejemska, męczennica błękitna i grudnik.

Przepis na ciasto Dakłas i kulebiak

Wśród typowo świątecznych przepisów w grudniu najbardziej interesowały nas ciasta świąteczne, pierniczki świąteczne, uszka wigilijne i kapusta wigilijna. Jednak w okresie świątecznym popularne okazują się też przepisy na inne potrawy, np. ciasto Dakłas, kulebiak, łazanki, chlebek bananowy, cynamonki czy placki z cukinii.

Świąteczne swetry, ale także spodnie spadochronowe

Świąteczne dodatki to także ubrania, a wśród tej kategorii Polacy i Polki wybierają głównie piżamy świąteczne i świąteczne swetry, w tym świąteczne swetry dla par. Ciekawostką może być natomiast, że niezależnie od wyszukiwań świątecznych, najszybciej rosnącym na popularności hasłem w ostatnim czasie były spodnie spadochronowe, a w ślad za nimi spodnie cargo. Dopiero na trzecim miejscu najszybciej rosnących na popularności haseł są sukienki na Sylwestra 2022. Ze względu na to, że Święta to także często czas zaręczyn, w przypadku biżuterii, użytkownicy i użytkowniczki wpisywali w wyszukiwarkę pierścionki zaręczynowe, zaraz po naszyjnikach damskich oraz obrączkach ślubnych.

*Źródło: wewnętrzne dane Google; wyszukiwania przed Mikołajkami dotyczą okresu 27.11.2022 - 03.12.2022 w porównaniu do okresu 30.10.2022 - 05.11.2022, zaś ogólne wyszukiwania przed Świętami dotyczą okresu 27.11.2022 - 03.12.2022 w porównaniu do okresu 28.11.2021 - 04.12.2022.

