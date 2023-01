Certyfikat SSL – jak działa i dlaczego jest tak ważny?

Certyfikat SSL możesz kojarzyć z popularną ikoną kłódki w pasku przeglądarki, która sygnalizuje bezpieczne połączenie

W dobie, gdy zakupy w sieci to już niemal codzienność, jest on standardem i niezastąpionym elementem strony internetowej lub e-sklepu. Dowiedz się, jak działa certyfikat SSL i dlaczego jego obecność jest tak ważna.

Przed czym chroni certyfikat SSL?

W praktyce, SSL chroni informacje udostępnianie przez użytkowników (dane osobowe, numery kart kredytowych, hasła dostępu) i zaszyfrowuje je w taki sposób, by w razie dostania się w niepowołane ręce cyberprzestępców, były niemożliwe do odczytu.

W technicznym znaczeniu, certyfikat SSL to protokół sieciowy szyfrujący połączenie, który zapewnia bezpieczeństwo oraz integralność danych. Gwarantuje poufność informacji przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem i chroni przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w przesyłanych danych.

Obecność certyfikatu na stronie internetowej widoczna jest w pasku przeglądarki w postaci ikony kłódki oraz przedrostka https:// przed adresem witryny.

Brak certyfikatu SSL. Czym to grozi?

Wyobraź sobie, że postanawiasz zarezerwować pokój w hotelu. Myślisz tylko o upragnionym urlopie i już oczami wyobraźni widzisz, jak wylegujesz się w słońcu nad hotelowym basenem. Wybierasz piękny pokój, z widokiem na morze, i postanawiasz dokonać rezerwacji. Wprowadzasz więc wszystkie niezbędne dane: imię, nazwisko, dane karty kredytowej - standardowa procedura. Nie zwracasz jednak uwagi, że przy adresie strony hotelu widnieje napis “Niezabezpieczona”… Niestety, dane Twojej karty zostają wykradzione, a Ty zdajesz sobie z tego sprawę dopiero, gdy zauważasz, że z konta zaczynają znikać pieniądze.

To najczarniejszy ze scenariuszy, ale niestety jest prawdopodobny. A wystarczyło tylko, by właściciel strony zabezpieczył ją certyfikatem SSL…

Jeśli ten opis brzmi dla Ciebie jak koszmar, to czy chcesz narażać na to swoich klientów? Nie pozwól, by bezpieczeństwo Twojej witryny spędzało sen z powiek Tobie i odwiedzającym Twoją stronę.

Nie ma certyfikatu SSL, nie ma wejść na stronę…

Niektóre przeglądarki oznaczają witryny bez certyfikatu SSL jako niebezpieczne. Po wejściu na daną stronę wyświetla się alarmujący komunikat, który ostrzega przed ryzykiem wykradnięcia danych. Przejście do właściwej witryny jest co prawda możliwe, ale większość użytkowników o tym nie wie. W efekcie wraca do wyników wyszukiwania, gdzie czeka już konkurencja lub bezpowrotnie zamyka stronę.

Rodzaje certyfikatów SSL. Który wybrać?

Ze względu na sposób weryfikacji chronionej witryny i jej rodzaj, wyróżniamy trzy podstawowe typy certyfikatów SSL:

• certyfikat typu DV (Domain Validation), czyli najbardziej podstawowy SSL odpowiedni dla prostych stron i e-sklepów, wydawany zarówno dla domen zarejestrowanych na firmy jak i osoby fizyczne. Aktywowanie go trwa maksymalnie 1h (zwykle jest to kilka minut),

• certyfikat typu OV (Organization Validation), czyli certyfikat wydawany wyłącznie firmom, odpowiedni dla dużych biznesów i e-sklepów. Aktywacja trwa zwykle do 24h,

• certyfikat typu EV (Extended Validation), czyli SSL odpowiedni dla instytucji publicznych oraz banków czy korporacji. Weryfikacja przed wydaniem certyfikatu trwa zwykle od 1 do 7 dni i obejmuje sprawdzenie dokumentów rejestrowy ich firmy oraz rozmowę telefoniczną z przedstawicielem jednostki certyfikującej.

Certyfikaty występują w dwóch wariantach:

• certyfikaty Wildcard – dostępne dla certyfikatów SSL typu DV i OV. Pozwala na zabezpieczenie domeny głównej (np. twojadomena.pl) i wszystkich jej subdomen pierwszego rzędu (np. sklep.twojadomena.pl). Wybierz go, jeśli korzystasz z subdomen lub planujesz ich stworzenie,

• certyfikaty multidomenowe – dostępne dla wszystkich typów certyfikatu. Umożliwiają szyfrowanie od 2 do 5 wybranych domen.

Pewność zabezpieczenia

Każdy z certyfikatów jest opatrzony gwarancją finansową zależną od jego typu – im wyższy typ certyfikatu, tym wyższa jest kwota gwarancji. W przypadku, gdyby doszło do wykradnięcia i rozszyfrowania danych, poszkodowanemu wypłacane jest zadośćuczynienie. Kwota waha się zwykle od 10 tys. € do 1,25 mln €. Certyfikaty nie różnią się od siebie poziomem bezpieczeństwa. Każdy z nich w pełni zabezpiecza domenę. Różnice wynikają z wysokości wspomnianej już gwarancji finansowej, czasu potrzebnego na wydanie certyfikatu oraz wystawcy, u którego zdecydujesz się na zakup. Jakie dodatkowe korzyści daje certyfikat SSL? Certyfikat SSL stanowi podstawową metodę zabezpieczeń w Internecie, co pośrednio wpływa także na kilka innych kwestii związanych z obecnością Twojego biznesu w sieci. • Certyfikat SSL ma pozytywny wpływ na pozycję witryny w wyszukiwarkach Google stara się chronić użytkowników sieci, więc w pierwszej kolejności wyświetla strony, które są bezpieczne. Te, które nie posiadają certyfikatu SSL przesuwa w dół wyników wyszukiwania, przez co trafia na nie znacznie mniej internautów.

• Certyfikat SSL buduje zaufanie do strony wśród potencjalnych klientów

Użytkownicy sieci są coraz bardziej świadomi zagrożeń obecnych w internecie. Wielu z nich zrezygnuje z zakupów czy kontaktu z Tobą jeśli zauważy, że Twoja strona nie jest zabezpieczona. Dzięki kłódce przy adresie witryny Twoja firma zyskuje na wiarygodności. Pamiętaj, że firmowa strona, na której wyświetla się komunikat o niebezpieczeństwie nie wpływa dobrze na wizerunek Twojej działalności i nie kojarzy się z profesjonalizmem. • Certyfikat SSL jest wymagany do integracji z Facebookiem Ważnym aspektem jest również możliwość połączenia Twojego e-sklepu z Facebookiem. Serwis pozwala na bardzo sprawną integrację ze sklepami internetowymi, co jest szczególnie przydatną opcją, dzięki której możesz synchronizować swoje stany magazynowe podczas zakupów na Facebooku. By z niej skorzystać konieczne jednak będzie zabezpieczenie strony certyfikatem SSL. Serwis nie umożliwia opcji połączenia profilu ze stroną internetową niezabepieczoną certyfikatem SSL. W tym miejscu należy także wspomnieć, że, poza bezpieczeństwem samej strony internetowej, certyfikat SSL może zabezpieczyć także pocztę e-mail. Dzięki szyfrowaniu Twoja korespondencja i poufne informacje będą bezpieczne. Reasumując, posiadanie certyfikatu SSL przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo danych Twoich i Twoich klientów. Jego obecność jest kluczowa w skutecznych działaniach w sieci i pozytywnie wpływa na wizerunek marki.